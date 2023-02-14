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    Петербуржец помог полиции раскрыть угон, указав на пасынка

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    Угнанный в Красногвардейском районе Петербурга автомобиль спустя почти сутки нашли после ДТП в соседнем районе. Подозреваемый попался прямо в машине. На него указал отчим.

    Вечером 12 февраля в полицию обратился 35-летний монтажник из Петербурга и сообщил, что между восемью часами вечера 11 февраля и семью часами вечера 12-го его 20-летний пасынок похитил от дома 2 по улице Стасовой автомобиль Renault Logan, принадлежащий 46-летнему местному жителю. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 февраля.

    По данным автоматизированной системы контроля за передвижением транспорта, в полседьмого утра 13 февраля «Логан» катил по Пискаревскому проспекту от проспекта Металлистов к Ключевой улице. А в шесть часов вечера его нашли после ДТП у дома 11 по проспекту Маршала Блюхера. За рулем находился тот самый непутевый пасынок заявителя — без необходимых документов, зато с признаками опьянения.

    Молодого человека доставили в полицию, где на него составили административные протоколы за вождение без прав, отсутствие ОСАГО и нарушение требований разметки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Несколько лет назад задержанный уже был осужден за наркотики и кражу, а затем еще трижды за год проходил в качестве фигуранта по уголовным делам.

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    ПетербургПьяный водительУгон авто
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    Комментарии 1

    lexandr_5e4ce78957e8414 Фев 2023 в 12:04
    видимо, пасынок его совсем достал, да и не только его..
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