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    Апраксин двор скрывал тысячи духов с сюрпризом. С элитным товаром пришлось попрощаться

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    10 комментариев

    В Апраксином дворе можно найти много любопытных вещей — в том числе, как оказалось, нелегальную партию духов. Ее уже изъяли: продавцы лишились 24,5 тысячи флаконов.

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    Снимки товара 14 февраля публикует пресс-служба Санкт-Петербургской таможни. Ее сотрудники вместе с представителями Северо-Западного таможенного управления осмотрели помещения рынка и обнаружили немаркированные духи и туалетную воду — от Dior, Givenchy, Tom Ford, Lacoste, Chanel и других именитых брендов.

    Документов, подтверждающих легальность ввоза и оборота духов, у продавцов тоже не нашлось. Продукцию изъяли и направят на экспертизу.

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    Комментарии 10

    Гость14 Фев 2023 в 11:19
    Планы по параллельному импорту не пострадает?
    +0−0
    marka14 Фев 2023 в 11:13
    Дух с сюрпризом.... И имя им - Легион.
    +0−0
    kоt-obormot14 Фев 2023 в 11:13
    Вот тебе бабушка и параллельный импорт.
    +1−0
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