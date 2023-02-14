Апраксин двор скрывал тысячи духов с сюрпризом. С элитным товаром пришлось попрощаться

В Апраксином дворе можно найти много любопытных вещей — в том числе, как оказалось, нелегальную партию духов. Ее уже изъяли: продавцы лишились 24,5 тысячи флаконов.
Снимки товара 14 февраля публикует пресс-служба Санкт-Петербургской таможни. Ее сотрудники вместе с представителями Северо-Западного таможенного управления осмотрели помещения рынка и обнаружили немаркированные духи и туалетную воду — от Dior, Givenchy, Tom Ford, Lacoste, Chanel и других именитых брендов.
Документов, подтверждающих легальность ввоза и оборота духов, у продавцов тоже не нашлось. Продукцию изъяли и направят на экспертизу.