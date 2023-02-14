Один вдох за 15 минут, а на ноге — колечко. В пещерах под Петербургом прячутся холодные живые малыши

Летучие мыши переживают зиму в спячке. Биолог Павел Глазков сходил в гости к ним в одну из пещер в Ленинградской области и сделал фоторепортаж — очень осторожно, чтобы не побеспокоить зверьков. Если летучую мышь зимой разбудить, она может погибнуть.
Репортаж публикует канал «Каждой твари по паре» «ВКонтакте» 14 февраля. Съёмка велась камерой ночного видения, которая позволяет видеть в полной темноте и не беспокоить светом животных.
«В зеленом свечении камеры можно детально рассмотреть стены и свод пещеры. Первую мышь нашел в десяти метрах от входа. Ловко уцепившись лапками, она крепко спала вниз головой. В таком положении летучая мышь может провисеть до полугода! Жизнедеятельность ее полностью прекращена. Дыхание — очень редкое: примерно один вдох в пятнадцать минут, а температура тела упала до 3–4 градусов», — рассказывает Павел Глазков.
Это демонстрирует и тепловизор — камера, показывающая тепло в виде белого свечения. Спящая мышь еле заметна, значит она холодная, а лицо человека — ярко-белое. Это притом что у бодрствующей летучей мыши температура тела на несколько градусов выше, чем у человека.
«На лапке у животного я заметил кольцо. Мышка оказалась окольцованной. Как и птиц, летучих мышей ученые кольцуют — для того, чтобы изучать их перемещения. Неподалеку от своей первой находки я нашел еще несколько ее сородичей. Убедившись, что они крепко спят, я направился к выходу», — пишет Павел Глазков.
Он предупреждает, что во время спячек мышей ни в коем случае нельзя беспокоить, это для них большой стресс.
«Если мышка проснется зимой, например, человек ее разбудил, посветил фонариком, дотронулся — она может не перезимовать и погибнуть. Поэтому если вы окажетесь зимой в пещере и увидите спящую мышку, пожалуйста, не беспокойте ее. Ваше любопытство может стоить ей жизни», — предупреждает биолог.