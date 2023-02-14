Один вдох за 15 минут, а на ноге — колечко. В пещерах под Петербургом прячутся холодные живые малыши

Летучие мыши переживают зиму в спячке. Биолог Павел Глазков сходил в гости к ним в одну из пещер в Ленинградской области и сделал фоторепортаж — очень осторожно, чтобы не побеспокоить зверьков. Если летучую мышь зимой разбудить, она может погибнуть.

Репортаж публикует канал «Каждой твари по паре» «ВКонтакте» 14 февраля. Съёмка велась камерой ночного видения, которая позволяет видеть в полной темноте и не беспокоить светом животных.



«В зеленом свечении камеры можно детально рассмотреть стены и свод пещеры. Первую мышь нашел в десяти метрах от входа. Ловко уцепившись лапками, она крепко спала вниз головой. В таком положении летучая мышь может провисеть до полугода! Жизнедеятельность ее полностью прекращена. Дыхание — очень редкое: примерно один вдох в пятнадцать минут, а температура тела упала до 3–4 градусов», — рассказывает Павел Глазков.



Это демонстрирует и тепловизор — камера, показывающая тепло в виде белого свечения. Спящая мышь еле заметна, значит она холодная, а лицо человека — ярко-белое. Это притом что у бодрствующей летучей мыши температура тела на несколько градусов выше, чем у человека.

