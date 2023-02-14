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    В Красноярском крае семью депутатов будут судить за незаконную продажу леса

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    2 комментария

    Двух депутатов, 50-летнюю женщину и ее 29-летнего сына, будут судить по уголовному делу о незаконной рубке леса в Красноярском крае. Оба впервые избрались в Ирбейский районный совет депутатов в 2020 году.

    Как 14 февраля сообщает краевая прокуратура, в период с июня 2021 г. по март 2022 года обвиняемые нашли девять местных жителей, которые по закону могут приобрести у лесничества участки для заготовки дров и строительства по низкой цене. Следствие полагает, что мать и сын заплатили по пять тысяч рублей за каждый договор на такой участок, куда затем отправляли рабочих для валки леса. Древесину перепродавали.

    Фото: Прокуратура Красноярского края
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    В результате были вырублены 329 кубометров лиственниц, сосен, берез и кедров на общую сумму около 3.1 миллиона рублей.

    Обвиняемые вину не признали, на четыре автомобиля, прицеп, расчетные счета, части земельных участков и квартиры наложен арест. Уголовное дело направлено в Ирбейский районный суд.

    Фото: Прокуратура Красноярского края

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    Красноярский крайДепутатНезаконная рубка деревьевНезаконная рубка лесаСуд над депутатом
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    Комментарии 2

    art135414 Фев 2023 в 09:57
    На кол сажать за такое уродов нужно!
    +0−0
    Заливщик голосовых планок14 Фев 2023 в 09:47
    Делиться надо было..
    +0−0
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