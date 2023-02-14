В Красноярском крае семью депутатов будут судить за незаконную продажу леса

Двух депутатов, 50-летнюю женщину и ее 29-летнего сына, будут судить по уголовному делу о незаконной рубке леса в Красноярском крае. Оба впервые избрались в Ирбейский районный совет депутатов в 2020 году.
Как 14 февраля сообщает краевая прокуратура, в период с июня 2021 г. по март 2022 года обвиняемые нашли девять местных жителей, которые по закону могут приобрести у лесничества участки для заготовки дров и строительства по низкой цене. Следствие полагает, что мать и сын заплатили по пять тысяч рублей за каждый договор на такой участок, куда затем отправляли рабочих для валки леса. Древесину перепродавали.
В результате были вырублены 329 кубометров лиственниц, сосен, берез и кедров на общую сумму около 3.1 миллиона рублей.
Обвиняемые вину не признали, на четыре автомобиля, прицеп, расчетные счета, части земельных участков и квартиры наложен арест. Уголовное дело направлено в Ирбейский районный суд.