Аномальное тепло задерживается в Петербурге. Над нами — гребень антициклона

Погода в Петербурге 14 февраля танцует вокруг нуля, День всех влюблённых встречает без слёз.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1, днём составит 0...+2 градуса.
«Сегодня Северная столица окажется под влиянием гребня антициклона. Вытягиваясь с запада, он поспособствует появлению в облаках прояснений и до минимума понизит вероятность осадков. Температурные показатели продолжат превышать климатическую норму. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По данным «Яндекс.Погоды», утренний 0 на 4 градуса выше климатической нормы и ощущается как минус 6 градусов при повышенной влажности воздуха — 77 %.
В ближайшие два дня осадков снова не должно быть. В четверг будет на пару градусов холоднее.