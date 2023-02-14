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    Аномальное тепло задерживается в Петербурге. Над нами — гребень антициклона

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    3 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Погода в Петербурге 14 февраля танцует вокруг нуля, День всех влюблённых встречает без слёз.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1, днём составит 0...+2 градуса.

    «Сегодня Северная столица окажется под влиянием гребня антициклона. Вытягиваясь с запада, он поспособствует появлению в облаках прояснений и до минимума понизит вероятность осадков. Температурные показатели продолжат превышать климатическую норму. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По данным «Яндекс.Погоды», утренний 0 на 4 градуса выше климатической нормы и ощущается как минус 6 градусов при повышенной влажности воздуха — 77 %.

    В ближайшие два дня осадков снова не должно быть. В четверг будет на пару градусов холоднее.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    27710322514 Фев 2023 в 09:11
    так над болотистой местностью часто
    +0−1
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