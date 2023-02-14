Роскосмос показал пробоину в «Союзе». Возвращение космонавтов отложили до весны

Утечка хладагента на космическом корабле «Союз МС-22» произошла из-за внешнего воздействия. Об этом 13 февраля сообщили в госкорпорации Роскосмос и опубликовали фотоподтверждение.

Снимки пробоины в радиаторе сделаны камерами манипулятора американского сегмента МКС. Отверстие — менее миллиметра. Его наличие даёт основание полагать, что причиной нарушения в системе терморегулирования корабля стало внешнее воздействие, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Источник утечки на пристыкованном к МКС корабле «Прогресс МС-21» продолжают искать. «Если нарушение (внешней обшивки — Прим. ред.) действительно присутствует, то есть предположение, что это тоже может быть внешнее воздействие метеоритом или каким-то космическим мусором», — сообщил Борисов.

Аварийная комиссия рассматривает все варианты. Отмечается, что пока специалисты не доберутся до места возможной поломки, запуск «Союз МС-23», запланированный на 20 февраля, откладывают. «Максимум до первой декады марта этого года», — уточняют в Роскосмосе.