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    Роскосмос показал пробоину в «Союзе». Возвращение космонавтов отложили до весны

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    4 комментария

    Утечка хладагента на космическом корабле «Союз МС-22» произошла из-за внешнего воздействия. Об этом 13 февраля сообщили в госкорпорации Роскосмос и опубликовали фотоподтверждение.

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    Снимки пробоины в радиаторе сделаны камерами манипулятора американского сегмента МКС. Отверстие — менее миллиметра. Его наличие даёт основание полагать, что причиной нарушения в системе терморегулирования корабля стало внешнее воздействие, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    В январе в госкорпорации сообщали, что радиатор повредил метеороид.

    Источник утечки на пристыкованном к МКС корабле «Прогресс МС-21» продолжают искать. «Если нарушение (внешней обшивки — Прим. ред.) действительно присутствует, то есть предположение, что это тоже может быть внешнее воздействие метеоритом или каким-то космическим мусором», — сообщил Борисов.

    Аварийная комиссия рассматривает все варианты. Отмечается, что пока специалисты не доберутся до места возможной поломки, запуск «Союз МС-23», запланированный на 20 февраля, откладывают. «Максимум до первой декады марта этого года», — уточняют в Роскосмосе.

    «Союз МС-23» должен вернуть на Землю российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио.

    Разгерметизация охлаждающего контура корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС, произошла в декабре. О похожем происшествии на грузовом «Прогресс МС-21» сообщили 11 февраля. В обоих случаях результат один: охлаждающая жидкость испарилась и нарушился режим терморегулирования. Борисов подчёркивает, что безопасности экипажа ничто не угрожает.

    Фото: «Роскосмос»

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    Комментарии 4

    pride14 Фев 2023 в 01:18
    А что он такой ржавый? Неужели на земле во время сборки окислился? Может пора заканчивать с этой традицией с с ать на ракету?
    +0−0
    never mind14 Фев 2023 в 01:07
    Американцы гвоздиком проковыряли? Или нынче хохлы в тренде?
    +0−0
    Польза санкций14 Фев 2023 в 00:26
    Из металла "Северстали", небось? ))
    +3−1
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