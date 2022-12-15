В Роскосмосе объяснили, почему могла произойти утечка на корабле «Союз МС-22»

Причиной утечки на корабле «Союз МС-22» могло стать попадание микрометеорита. Об этом 15 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергея Крикалева.



По его словам, микрометеорит мог попасть в радиатор и привести к последствиям в виде изменения теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля.

Напомним, в ночь на 15 декабря произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля «Союз МС-22», который пристыкован к Международной космической станции.