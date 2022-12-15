    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -12

    2 м/с, южн

    757мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd63.36eur67.45
    ТЕМА ДНЯ

    Премия "Фонтанки" - прямая трансляция

    В Роскосмосе объяснили, почему могла произойти утечка на корабле «Союз МС-22»

    1668
    4 комментария

    Причиной утечки на корабле «Союз МС-22» могло стать попадание микрометеорита. Об этом 15 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергея Крикалева.

    По его словам, микрометеорит мог попасть в радиатор и привести к последствиям в виде изменения теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля.

    Напомним, в ночь на 15 декабря произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля «Союз МС-22», который пристыкован к Международной космической станции.

    «Фонтанка» сообщала, что из-за инцидента было принято решение отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было зафиксировано, как из «Союза» бьют фонтаны технической жидкости.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close