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    В Роскосмосе заявили об утечке после повреждения корабля «Союз»

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    В пресс-службе Роскосмоса проинформировали, что 15 декабря произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22». Сработал сигнализатор, который показал падение давления в системе охлаждения.

    Автор: youtube.com

    «Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента Международной космической станции Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным», — добавили там.

    Чтобы понять причины случившегося, космонавт Анна Кикина с помощью камеры на модуле «Наука» сделала снимки и видеозаписи поверхности корабля, которые отправили на Землю. На данный момент специалисты изучают изображения.

    Все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж находится в безопасности.

    Ранее источник РИА Новости сообщил, что приборы на корабле «Союз МС-22» могут выйти из строя из-за аварии в системе терморегулирования. Собеседник информагентства заявил, что «ситуация очень серьёзная»: система поддерживает правильную температуру и влажность. Это означает, что приборы корабля могут потерять работоспособность — он будет перегреваться на Солнце и замерзать, находясь в тени Земли.

    «Фонтанка» ранее писала об утечке. В трансляции от НАСА было зафиксировано, как из корабля били фонтаны технической жидкости.

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