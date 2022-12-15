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    Утечка охлаждающей жидкости на корабле «Союз МС-22» отменила выход космонавтов с МКС в открытый космос

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    Специалисты изучают последствия утечки охлаждающей жидкости, обнаруженной на корабле «Союз МС-22», экипажу МКС ничего не угрожает. Об этом 15 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на NASA.

    Госкорпорация «Роскосмос» рассказала, что выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции отменили по техническим причинам.

    Как пишет Reuters со ссылкой на NASA, авария произошла незадолго до выхода российских космонавтов. Диспетчеры заметили поток частиц, выбрасываемых из пристыкованного корабля «Союз».

    «Утечка, которая была видна в прямом эфире NASA и выглядела как поток снежинок, вылетающих из задней части капсулы «Союз МС-22», — говорится в публикации.

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