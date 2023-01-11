В Роскосмосе рассказали, что конкретно повредило радиатор корабля «Союз МС-22»

Радиатор корабля «Союз МС-22» был поврежден ударом метеороида, что удалось экспериментально доказать. Диаметр образовавшегося отверстия — менее миллиметра. Об этом 11 января говорится в сообщении Роскосмоса.

«Специалисты сделали вывод: «Союз МС-22» должен спускаться на Землю без экипажа. Запуск «Союза МС-23» — 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме», — добавили в госкорпорации.

Уточняется, что экспедиция Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио на МКС продлевается. Они вернутся на Землю на корабле-спасателе «Союз МС-23».