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    В Роскосмосе рассказали, что конкретно повредило радиатор корабля «Союз МС-22»

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    Радиатор корабля «Союз МС-22» был поврежден ударом метеороида, что удалось экспериментально доказать. Диаметр образовавшегося отверстия — менее миллиметра. Об этом 11 января говорится в сообщении Роскосмоса.

    «Специалисты сделали вывод: «Союз МС-22» должен спускаться на Землю без экипажа. Запуск «Союза МС-23» — 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме», — добавили в госкорпорации.

    Уточняется, что экспедиция Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио на МКС продлевается. Они вернутся на Землю на корабле-спасателе «Союз МС-23».

    Напомним, 15 декабря произошла разгерметизация охлаждающего контура корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. Из-за этого выход в открытый космос российских космонавтов Прокопьева и Петелина был отменён. Из-за неисправности температура в корабле начала повышаться, но её стабилизировали. В трансляции NASA можно было видеть, как из «Союза» бьют фонтаны технической жидкости. Увидеть это можно здесь.

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