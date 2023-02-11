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    «Роскосмос» рассказал о разгерметизации пристыковавшегося к МКС «Прогресса»

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    11 комментариев

    В пристыковавшемся к международной космической станции грузовом корабле «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация. Экипажу на борту МКС ничего не угрожает.

    «Переходной люк в корабль закрыт, таким образом «Прогресс МС-21» изолирован от общего объема станции. Все запланированное к удалению оборудование уже находится в корабле. Причины его разгерметизации выясняются», — сообщили в «Роскосмосе» 11 февраля.

    Температурный режим и давление на борту МСК в норме. Экипаж чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает, заверили в госкорпорации.

    Там добавили, что инцидент никак не повлиял на сегодняшнюю стыковку со станцией другого грузового корабля — «Прогресс МС-22». Расстыковка «Прогресса МС-21» запланирована на 18 февраля.

    Последний раз разгерметизация в российском отсеке МКС была зафиксирована 15 декабря. Радиатор корабля «Союз МС-22» повредил метеороид. Из-за инцидента выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта станции был отменен.

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    Комментарии 11

    Гость11 Фев 2023 в 21:06
    Америкосы нам и в космосе гудят, везде дырки сверлит.
    +0−1
    KillBeach11 Фев 2023 в 20:51
    Надев очки...я не совсем понимаю уже предоставляемую информацию "Угрозы для жизни нет - то есть жизни уже нет ???"
    +0−0
    27638631511 Фев 2023 в 20:43
    Крокодил не ловится, не растет кокос….
    +0−0
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