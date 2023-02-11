«Роскосмос» рассказал о разгерметизации пристыковавшегося к МКС «Прогресса»

В пристыковавшемся к международной космической станции грузовом корабле «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация. Экипажу на борту МКС ничего не угрожает.

«Переходной люк в корабль закрыт, таким образом «Прогресс МС-21» изолирован от общего объема станции. Все запланированное к удалению оборудование уже находится в корабле. Причины его разгерметизации выясняются», — сообщили в «Роскосмосе» 11 февраля.

Температурный режим и давление на борту МСК в норме. Экипаж чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает, заверили в госкорпорации.