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    Боевые действия на Украине

    В ходе спецоперации погиб футболист «Невы»

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    При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погиб житель Тосненского района Ленинградской области Руслан Богданов. На родине он профессионально играл в футбол, пишет 47news 13 февраля.

    36-летнего Богданова похоронили в Тосно 10 февраля, сообщает районная администрация. Соболезнования родным и друзьям погибшего принёс губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: «Был тружеником и спортсменом, его искренне любили многие».

    Как уточняют в Федерации футбола Кировского района Ленинградской области, Руслан Богданов, долгие годы игравший за местный клуб «Нева», погиб 24 января.

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    Ленинградская областьТосноСпециальная военная операцияПогиб на спецоперации

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