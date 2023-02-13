В ходе спецоперации погиб футболист «Невы»

При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погиб житель Тосненского района Ленинградской области Руслан Богданов. На родине он профессионально играл в футбол, пишет 47news 13 февраля.
36-летнего Богданова похоронили в Тосно 10 февраля, сообщает районная администрация. Соболезнования родным и друзьям погибшего принёс губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: «Был тружеником и спортсменом, его искренне любили многие».
Как уточняют в Федерации футбола Кировского района Ленинградской области, Руслан Богданов, долгие годы игравший за местный клуб «Нева», погиб 24 января.