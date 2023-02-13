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    В Петербурге стали реже рожать

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    7 комментариев

    В Петербурге стали реже рожать. За последний год число рожениц уменьшилось чуть более чем на 5%. Эти и другие итоги работы врачи подвели 13 февраля на пресс-конференции в «Интерфаксе».

    «Если посчитать динамику за пять-шесть лет, это уже цифра, которая превышает 15%», — отметил главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению города профессор Виталий Беженарь.

    Такие цифры связаны в числе прочего с «отложенным материнством» и стремлением женщин не рожать молодыми. Возраст первородящей женщины в России приближается к 28–29 годам.

    По словам начальника отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яны Панютиной, в 2022 году произошло 51 640 родов, 2 421 из них (около 5%) — с помощью ЭКО. Всего на свет появилось более 52 тысяч детей, при этом 15 троен и 682 двойни.

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    Санкт-ПетербургРождаемость
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    Комментарии 7

    своих не бросаем13 Фев 2023 в 19:40
    диаспоры не согласятся с таким утверждением 😉
    +1−0
    tochilshik13 Фев 2023 в 19:25
    в Аргентине оно лучше.авось пригодится.
    +2−0
    26078160113 Фев 2023 в 19:22
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    +0−0
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