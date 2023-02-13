В Петербурге стали реже рожать. За последний год число рожениц уменьшилось чуть более чем на 5%. Эти и другие итоги работы врачи подвели 13 февраля на пресс-конференции в «Интерфаксе».



«Если посчитать динамику за пять-шесть лет, это уже цифра, которая превышает 15%», — отметил главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению города профессор Виталий Беженарь.

Такие цифры связаны в числе прочего с «отложенным материнством» и стремлением женщин не рожать молодыми. Возраст первородящей женщины в России приближается к 28–29 годам.

По словам начальника отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яны Панютиной, в 2022 году произошло 51 640 родов, 2 421 из них (около 5%) — с помощью ЭКО. Всего на свет появилось более 52 тысяч детей, при этом 15 троен и 682 двойни.