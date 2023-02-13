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    Мобилизация

    Песков лаконично рассказал, есть ли у Кремля данные о вероятности второй волны мобилизации

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    1 комментарий

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что у Кремля нет данных о вероятности новой волны мобилизации в России. Вопрос ему задали на фоне призыва посольства США, советующего своим гражданам покинуть Россию, потому что их могут «подвергнуть мобилизации» и «воспрепятствовать выезду из страны».

    «Нету», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

    Как еще Песков опровергал «вторую волну»:

    • «Да. Является [недостоверной]» — 25 января об информации о том, что в России якобы готовится мобилизация еще 200 тысяч человек. Такие данные появились в американских СМИ.
    • «Это все слухи. Не слушайте их» — 17 января о том, что президент РФ Владимир Путин якобы может объявить о «второй волне» во время мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.
    • «Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать Telegram-каналы» — 9 января.
    • «Что касается мобилизации, то президент уже все сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания» — 6 декабря.

    В ноябре Песков также отмечал, что информация о новой волне мобилизации не соответствует действительности и «никаких обсуждений на этот счет нет».

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    Комментарии 1

    lexandr_5e4ce78957e8413 Фев 2023 в 13:21
    успокоил, да так, что не поверилось...
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