    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, ю-в

    753мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd68.66eur74.26

    Мобилизация

    «Это всё слухи». Песков ответил, планирует ли Путин объявить 18 января о новой волне мобилизации

    14936
    2 комментария

    Президент РФ Владимир Путин не собирается завтра объявлять о новой волне мобилизации или смене режима военной операции на Украине. Об этом изданию «Осторожно Media» заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Это всё слухи. Не слушайте их» — так он отреагировал на вопрос о публикациях в ряде телеграм-каналов о том, что 18 января во время мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда Путин якобы может «объявить полноценную войну Украине» или заявить о новой волне мобилизации. Кроме того, анонсировалось некое выступление президента по поводу СВО.

    Песков уже отвечал на вопросы о мобилизации днем во вторник. Он заявил, что эти слухи безосновательны, а тему «искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны».

    В начале декабря Путин говорил, что в России «на сегодняшний день» необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ40
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    Заливщик голосовых планок17 Янв 2023 в 20:16
    Мосбиржа сегодня отреагировала на слухи. Судя по слухам. Как в прошлый раз. :)
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close