«Это всё слухи». Песков ответил, планирует ли Путин объявить 18 января о новой волне мобилизации

Президент РФ Владимир Путин не собирается завтра объявлять о новой волне мобилизации или смене режима военной операции на Украине. Об этом изданию «Осторожно Media» заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



«Это всё слухи. Не слушайте их» — так он отреагировал на вопрос о публикациях в ряде телеграм-каналов о том, что 18 января во время мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда Путин якобы может «объявить полноценную войну Украине» или заявить о новой волне мобилизации. Кроме того, анонсировалось некое выступление президента по поводу СВО.