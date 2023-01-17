«Это всё слухи». Песков ответил, планирует ли Путин объявить 18 января о новой волне мобилизации

Президент РФ Владимир Путин не собирается завтра объявлять о новой волне мобилизации или смене режима военной операции на Украине. Об этом изданию «Осторожно Media» заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Это всё слухи. Не слушайте их» — так он отреагировал на вопрос о публикациях в ряде телеграм-каналов о том, что 18 января во время мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда Путин якобы может «объявить полноценную войну Украине» или заявить о новой волне мобилизации. Кроме того, анонсировалось некое выступление президента по поводу СВО.
Песков уже отвечал на вопросы о мобилизации днем во вторник. Он заявил, что эти слухи безосновательны, а тему «искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны».
В начале декабря Путин говорил, что в России «на сегодняшний день» необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет.