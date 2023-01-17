«Да ее там искусственно будируют». Песков прокомментировал слух о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз назвал безосновательными слухи о новой волне мобилизации в стране. В наведении паники он обвинил другие государства. Его слова 17 января цитирует РИА Новости.



«Да, ее там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет», — сказал Песков.



В конце декабря президент создал рабочую группу по мобилизации, целью которой в том числе является разъяснительная работа, патриотическое воспитание молодежи и усовершенствование работы военкоматов.

