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    Путин создал рабочую группу по мобилизации и ждет ежемесячных отчетов

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    Президент России Владимир Путин сформировал специальную рабочую группу, которая будет курировать действия органов власти, муниципалов и общественников в части мобилизации.

    Семистраничное распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации 20 декабря. Руководителем группы назначен зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

    Кроме него и трех его заместителей, в группе еще 27 членов. Среди них парламентарии, журналисты, в том числе военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный. Также в список попал создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

    Группа будет обеспечивать взаимодействие обеих палат парламента, госорганов и общественных организаций по вопросам мобилизации, воинского учета, материальной поддержки, социальной и правовой защиты участников спецоперации и их семей.

    Среди задач: участие в разъяснительной работе по мобилизации, подготовка предложений по «созданию и сохранению мобилизационных мощностей», патриотическому воспитанию молодежи, «формированию мобилизационного людского резерва», совершенствованию работы военкоматов и организации мест размещения мобилизованных.

    Рабочая группа уполномочена запрашивать у властей и получать информацию, которая относится к ее компетенции. Министерство обороны будет помогать организационно и технически.

    Доклады о проделанной работе президент ждет ежемесячно. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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