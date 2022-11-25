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    Мобилизация

    Песков опроверг сообщения о том, что Путин в послании объявит о мобилизации

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    8 комментариев

    Опубликованная в СМИ информация о послании президента Путина, в котором якобы будет объявлено о «мобилизации страны», не соответствует действительности. Об этом заявил РИА Новости 25 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Одно из онлайн-изданий написало, что до конца года Путин якобы выступит с обращением о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики», где также пойдёт речь о судьбе всех россиян и «новых мировых правилах игры».

    На вопрос, соответствуют ли эти данные действительности, представитель Кремля ответил отрицательно.

    21 ноября Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации.


    Ранее на тему «донабора» высказывался глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он утверждает, что продолжения мобилизации не ждет. Президент России Владимир Путин заявил о завершении частичной мобилизации 31 октября. Дополнительного указа об этом подписывать глава государства не стал.

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    Комментарии 8

    27482170825 Ноя 2022 в 11:29
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