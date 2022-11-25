Песков опроверг сообщения о том, что Путин в послании объявит о мобилизации

Опубликованная в СМИ информация о послании президента Путина, в котором якобы будет объявлено о «мобилизации страны», не соответствует действительности. Об этом заявил РИА Новости 25 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Одно из онлайн-изданий написало, что до конца года Путин якобы выступит с обращением о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики», где также пойдёт речь о судьбе всех россиян и «новых мировых правилах игры».

