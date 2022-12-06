В Кремле призвали не обращать внимания на сообщения о новой волне мобилизации

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян не обращать внимания на появляющиеся сообщения о новой волне мобилизации в России и ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина.

«Что касается мобилизации, то президент уже все сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания», — пояснил 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Он отметил, что появляется «много провокационных сообщений».

Также Песков призвал ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина и информацию от Минобороны России.