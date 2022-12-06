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    Мобилизация

    В Кремле призвали не обращать внимания на сообщения о новой волне мобилизации

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    Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян не обращать внимания на появляющиеся сообщения о новой волне мобилизации в России и ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина.

    «Что касается мобилизации, то президент уже все сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания», — пояснил 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

    Он отметил, что появляется «много провокационных сообщений».

    Также Песков призвал ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина и информацию от Минобороны России.

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