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    Мобилизация

    Боевые действия на Украине

    Песков прокомментировал информацию о возможной мобилизации ещё 200 тыс. россиян

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в американских СМИ информация о якобы готовящейся мобилизации в России ещё 200 тыс. человек является недостоверной. Об этом со ссылкой на представителя Кремля вечером 24 января сообщает ТАСС.

    «Да. Является», — лаконично ответил Песков на вопрос журналистов кремлёвского пула.

    Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в американских и западных правительственных структурах сообщила, что якобы «есть признаки, что Путин оценивает возможность проведения ещё одной волны мобилизации до 200 тыс. человек, которая может проводиться более тихо, чем первая».

    Напомним, накануне в Кремле объяснили, что призыв по частичной мобилизации в России остановлен, однако указ президента Владимира Путина продолжает действовать в части «исполнения задач военнослужащими».

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