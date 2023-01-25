Песков прокомментировал информацию о возможной мобилизации ещё 200 тыс. россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в американских СМИ информация о якобы готовящейся мобилизации в России ещё 200 тыс. человек является недостоверной. Об этом со ссылкой на представителя Кремля вечером 24 января сообщает ТАСС.



«Да. Является», — лаконично ответил Песков на вопрос журналистов кремлёвского пула.



Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в американских и западных правительственных структурах сообщила, что якобы «есть признаки, что Путин оценивает возможность проведения ещё одной волны мобилизации до 200 тыс. человек, которая может проводиться более тихо, чем первая».

