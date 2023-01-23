Есть «и другие мероприятия». В Кремле объяснили, почему указ Путина о мобилизации продолжает действовать

Призыв по частичной мобилизации остановлен, но указ президента Владимира Путина продолжает действовать в части «исполнения задач военнослужащими». Об этом 23 января сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Кроме призыва, частичная мобилизация включает и другие мероприятия. Это связано и с исполнением задач военнослужащими. В этой части указ продолжает работать», — сказал представитель Кремля (цитата по РБК).

Также Песков рассказал, что призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности.



«Минобороны сообщило, что установленная численная была достигнута, в связи с чем призыв был остановлен», — добавил пресс-секретарь президента России.