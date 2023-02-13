«Подвергнуть мобилизации, воспрепятствовать выезду из России». Посольство США призывает своих граждан покинуть РФ

Посольство США в очередной раз призвало граждан своей страны уехать из России. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства, опубликованном 12 февраля.
Последствия конфликта на Украине непредсказуемы, авиаперелёты ограничены, есть риск неправомерных задержаний, местные законы применяются произвольно, говорится в сообщении. Необходимо учитывать, что банковские карты США в РФ больше не работают, а возможности электронного перевода средств из США крайне затруднены из-за антироссийских санкций, при этом «есть сообщения о нехватке наличных». Возможности правительства США по оказанию услуг своим гражданам в России сильно ограничены, особенно в районах, удаленных от посольства в Москве. Сотрудникам посольства США, как правило, не разрешается пользоваться услугами российских авиаперевозчиков из соображений безопасности.
«Россия может отказать в признании двойного гражданства США, лишить их доступа к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу», — предупреждает посольство.
Выехать из России сложно, отмечается в сообщении: варианты коммерческих рейсов крайне ограничены.
«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными», — говорится на сайте ведомства.
Кроме того, посольство сообщает, что российские власти арестовывали граждан США, участвовавших в акциях, и настоятельно рекомендует «избегать любых политических или социальных протестов», также не стоит «фотографировать сотрудников службы безопасности на этих мероприятиях».