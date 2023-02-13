    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, зап

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd72.79eur78.05

    «Подвергнуть мобилизации, воспрепятствовать выезду из России». Посольство США призывает своих граждан покинуть РФ

    14443
    41 комментарий

    Посольство США в очередной раз призвало граждан своей страны уехать из России. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства, опубликованном 12 февраля.

    Последствия конфликта на Украине непредсказуемы, авиаперелёты ограничены, есть риск неправомерных задержаний, местные законы применяются произвольно, говорится в сообщении. Необходимо учитывать, что банковские карты США в РФ больше не работают, а возможности электронного перевода средств из США крайне затруднены из-за антироссийских санкций, при этом «есть сообщения о нехватке наличных». Возможности правительства США по оказанию услуг своим гражданам в России сильно ограничены, особенно в районах, удаленных от посольства в Москве. Сотрудникам посольства США, как правило, не разрешается пользоваться услугами российских авиаперевозчиков из соображений безопасности.

    «Россия может отказать в признании двойного гражданства США, лишить их доступа к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу», — предупреждает посольство.

    Выехать из России сложно, отмечается в сообщении: варианты коммерческих рейсов крайне ограничены.

    «Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными», — говорится на сайте ведомства.

    Кроме того, посольство сообщает, что российские власти арестовывали граждан США, участвовавших в акциях, и настоятельно рекомендует «избегать любых политических или социальных протестов», также не стоит «фотографировать сотрудников службы безопасности на этих мероприятиях».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АвиаперелетыБанковские картыБанковские услугиЗадержанияПосольство СШАМобилизацияУехать из России
    ЛАЙК10
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 41

    Chekist13 Фев 2023 в 10:48
    Поглядим, сбудется ли прогноз. Два из двух прошлые сбылись, правда сроки чуть сдвинулись, но произошло и СВО, и частичная мобилизация. Думаю, стоит посмотреть уж точно...
    +1−0
    baddanZer13 Фев 2023 в 10:28
    Гранты под угрозой! И как дальше жить бедному правозащитнику?
    +0−6
    Белая пушистая13 Фев 2023 в 09:55
    Все американские подпевалы и боты здесь в чате! Вам здесь так плохо или с окраины завыли?) Бегите домой, в США. Там с каждым днем всё лучше и лучше!))
    +4−14
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    41
    close