«Подвергнуть мобилизации, воспрепятствовать выезду из России». Посольство США призывает своих граждан покинуть РФ

Посольство США в очередной раз призвало граждан своей страны уехать из России. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства, опубликованном 12 февраля.



Последствия конфликта на Украине непредсказуемы, авиаперелёты ограничены, есть риск неправомерных задержаний, местные законы применяются произвольно, говорится в сообщении. Необходимо учитывать, что банковские карты США в РФ больше не работают, а возможности электронного перевода средств из США крайне затруднены из-за антироссийских санкций, при этом «есть сообщения о нехватке наличных». Возможности правительства США по оказанию услуг своим гражданам в России сильно ограничены, особенно в районах, удаленных от посольства в Москве. Сотрудникам посольства США, как правило, не разрешается пользоваться услугами российских авиаперевозчиков из соображений безопасности.

