Исследователь расскажет, что носили модники в Петербурге в XIX веке

Фердинанд Краузкопф, представитель американской галошной фирмы, приехав в Петербург в середине XIX века, понимал, что бизнес получится. Во-первых, погода у нас часто — дрянь. Во-вторых, галоши — это красиво и модно . 16 февраля в библиотеке «Бронницкая» коллекционер Никита Оводков расскажет о городском костюме на рубеже позапрошлого-прошлого веков. Бесплатно, 6+

Иван Васильевич Фомин родился в 1882 году в семье коллежского секретаря. Выучился на полкового врача, параллельно с этой работой держал частную стоматологию в Москве и протезы зубные делал. Пережил Первую мировую (служил в полевых и эвакуационных госпиталях), революцию, в 1920-х стал отоларингологом, и по 1950-е уже занимался наукой. Умер в 1959-м. Галстук, который носил в свое время Иван Васильевич, по нашим временам удивителен: больше похож на нагрудничек, какие младенцам надевают, только черный.

Или вот был такой материал — фильдекос. Теперь его вряд ли найдешь, а в 1850–1950-х из него делали тонкие трикотажные изделия. Например, у Ивана Афанасьевича Беликова, московского предпринимателя из болховских мещан, были носки из фильдекоса.



И форменный галстук, и носки, и блузы чайные дамские, и жакеты «амазонки», и брюки визиточные мужские, и много чего еще можно увидеть на сайте historycostume.ru. Сайт создал выпускник истфака СПбГУ Никита Оводков, который больше десяти лет собирает предметы городского костюма конца XIX — начала ХХ века. 16 февраля Никита расскажет, как был сконструирован городской костюм больше ста лет назад и как его изменила революция. Встречаемся в библиотеке «Бронницкая» (Клинский пр.17). Начало в 18:30.

