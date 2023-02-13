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    Число погибших в Турции превысило 30 тысяч человек. На обломках пишут страшные слова

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    Турецкое Управление по ЧС (AFAD) 13 февраля обновило данные о числе жертв землетрясения в стране. Теперь погибшими числятся 31 тысяча 643 человека, передаёт TRG Thaber.

    Спасательные работы продолжаются, под завалами всё ещё находят живых людей. Команды реагируют на сообщения о звуках и проводят исследования с помощью сейсмо-тепловых приборов. Если сигнала нет, рассказывает издание, на обломках пишут страшные слова: «Нет звука».

    Скриншот с сайта <a href="https://www.tgrthaber.com.tr/gundem/deprem-bolgelerinde-enkazlarin-uzerine-yazilan-yazi-2874820" class="io-leave-page _" target="_blank">TRG Thaber</a>
    Скриншот с сайта TRG Thaber
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    Главное управление безопасности страны объявило о выявлении 475 аккаунтов в соцсетях, где размещались провокационные посты о землетрясении. 56 авторов взяты под стражу, 14 арестованы. «Веб-сайты, которые хотят оскорбить наших граждан, были закрыты», — говорится в заявлении. Кроме того, продолжается расследование причин, приведших к обрушениям зданий. В рамках расследования генеральная прокуратура Малатьи выдала ордер на задержание 31 человека.

    Неделю назад, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. В Сирии также погибли тысячи людей. Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе в последние часы — афтершок магнитудой 4,6 в районе Кахраманмараша.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.tgrthaber.com.tr/gundem/deprem-bolgelerinde-enkazlarin-uzerine-yazilan-yazi-2874820" class="io-leave-page _" target="_blank">TRG Thaber</a>
    Скриншот с сайта TRG Thaber

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