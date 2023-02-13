Число погибших в Турции превысило 29 тысяч. Спасатели продолжают находить живых детей и взрослых — видео МЧС

Число погибших в результате землетрясения достигло в Турции, по данным местного Управления по ЧС (AFAD), 29 605 человек, 147 934 людей эвакуированы в другие провинции. Об этом 13 февраля сообщает TGRT Haber.



Скриншот с сайта TGRT Haber Поделиться Поделиться





Как заявил министр юстиции, приняты меры в отношении 134 подозреваемых: они, как предполагается, несут ответственность за разрешение зданий в результате землетрясений, трое из них арестованы. 57 человек задержаны в связи с мародерством.



Из-под завалов продолжают доставать живых людей. Российское МЧС сообщило, что спасатели министерства совместно с коллегами МЧС Белоруссии и Киргизии спасли человека спустя 160 часов после землетрясения. Его вытаскивали более 4 часов, первую медицинскую помощь ему оказали российские врачи непосредственно внутри завала, а после освобождения передали медикам. «Работы проводились в тёмное время суток с риском для жизни при возможном обрушении конструкций», — отмечается в сообщении.



МЧС России

Спасатели из Таджикистана извлекли из-под обломков 9-этажного здания 4-летнего ребенка на 151-й час после стихийного бедствия, а также 3-летнего ребенка в Кахраманмараше спустя 158 часов. Их нашли с помощью специальных приборов для обнаружения людей под завалами, передаёт Anadolu. В той же провинции кыргызские спасатели достали на свет 7-летнего ребенка спустя 138 часов. В Хатае спустя 152 часа после землетрясений спасли 85-летнюю женщину



Ещё несколько случаев чудесного спасения рассказывает TGRT Haber. В районе Нурдаги Газиантепа благодаря шуму из-под обломков спасатели нашли 18-летнюю девушку. В Хатае 35-летний мужчина провёл под завалами 149 часов и выжил. В Кахраманмараше 2-летнего Явузу спасли спустя 159 часов. «Было очень тепло на душе, когда маленький мальчик вышел улыбаясь», — отмечается в публикации.



Скриншот с сайта TGRT Haber Поделиться Поделиться



