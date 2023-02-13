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    Число погибших в Турции превысило 29 тысяч. Спасатели продолжают находить живых детей и взрослых — видео МЧС

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    Число погибших в результате землетрясения достигло в Турции, по данным местного Управления по ЧС (AFAD), 29 605 человек, 147 934 людей эвакуированы в другие провинции. Об этом 13 февраля сообщает TGRT Haber.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.tgrthaber.com.tr/gundem/kahramanmaras-depreminde-8-gun-2874734" class="io-leave-page _" target="_blank">TGRT Haber</a>
    Скриншот с сайта TGRT Haber
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    Как заявил министр юстиции, приняты меры в отношении 134 подозреваемых: они, как предполагается, несут ответственность за разрешение зданий в результате землетрясений, трое из них арестованы. 57 человек задержаны в связи с мародерством.

    Из-под завалов продолжают доставать живых людей. Российское МЧС сообщило, что спасатели министерства совместно с коллегами МЧС Белоруссии и Киргизии спасли человека спустя 160 часов после землетрясения. Его вытаскивали более 4 часов, первую медицинскую помощь ему оказали российские врачи непосредственно внутри завала, а после освобождения передали медикам. «Работы проводились в тёмное время суток с риском для жизни при возможном обрушении конструкций», — отмечается в сообщении.

    МЧС России

    Спасатели из Таджикистана извлекли из-под обломков 9-этажного здания 4-летнего ребенка на 151-й час после стихийного бедствия, а также 3-летнего ребенка в Кахраманмараше спустя 158 часов. Их нашли с помощью специальных приборов для обнаружения людей под завалами, передаёт Anadolu. В той же провинции кыргызские спасатели достали на свет 7-летнего ребенка спустя 138 часов. В Хатае спустя 152 часа после землетрясений спасли 85-летнюю женщину

    Ещё несколько случаев чудесного спасения рассказывает TGRT Haber. В районе Нурдаги Газиантепа благодаря шуму из-под обломков спасатели нашли 18-летнюю девушку. В Хатае 35-летний мужчина провёл под завалами 149 часов и выжил. В Кахраманмараше 2-летнего Явузу спасли спустя 159 часов. «Было очень тепло на душе, когда маленький мальчик вышел улыбаясь», — отмечается в публикации.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.tgrthaber.com.tr/gundem/kahramanmaras-depreminde-8-gun-2874734" class="io-leave-page _" target="_blank">TGRT Haber</a>
    Скриншот с сайта TGRT Haber
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    Вчера в 21:45 в районе Кахраманмараша зафиксирован ещё один афтершок магнитудой 4,6. По информации AFAD, эпицентр находился на глубине 8 км.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.tgrthaber.com.tr/gundem/kahramanmaras-depreminde-8-gun-2874734" class="io-leave-page _" target="_blank">TGRT Haber</a>
    Скриншот с сайта TGRT Haber
    Скриншот с сайта <a href="https://www.tgrthaber.com.tr/gundem/kahramanmaras-depreminde-8-gun-2874734" class="io-leave-page _" target="_blank">TGRT Haber</a>
    Скриншот с сайта TGRT Haber



    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков,



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