Своя или съемная? Какую квартиру искать для петербургской семьи

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Как быть, если родителям с детьми стало тесно в давно обжитой двушке и пришло время выбирать квартиру попросторнее? Даем подсказку: в прошлом году в Выборгском районе сдали в эксплуатацию ЖК «Поэт», где нет студий, зато имеются удобные семейные трешки. В феврале для них действует особая программа, ежемесячный платеж по которой сравним с арендным. Ну что — приценимся?

Но сначала — познакомимся с жилым комплексом «Поэт»* чуть ближе. Он состоит из трех 25-этажных домов, выстроившихся в ряд вдоль тихого неширокого бульвара. Это часть нового квартала, возведенного компанией Л1. В продаже есть около 40 трехкомнатных квартир на разных этажах. Их площадь — от 80 до 83 кв.м. Во всех планировках предусмотрены просторные кухни, в большинстве есть необычные ванные комнаты — с окнами. Можно выбрать вариант с отделкой — чистовой или предчистовой — или без нее.

ЖК «Поэт» Поделиться Поделиться





С привлекательной ипотекой

Специально для этих квартир строительная компания Л1 вместе с банком-партнером запустила особую программу «ТРИумф».** Какой получилась ее арифметика — рассмотрим на примере 82-метровой трешки с предчистовой отделкой. Ее полная стоимость — 16 638 814 рублей. При оформлении кредита на 30 лет с первоначальным взносом в 30% (4 991 644 рубля) ставка на весь период кредитования составляет 3%, а ежемесячный платеж — 49 105 рублей. Для сравнения: средняя ставка найма для трехкомнатной квартиры в Петербурге в последнем квартале 2022 года составляла 55 000 рублей. Цифры сопоставимые, а решение, как всегда, за потенциальными покупателями.



Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





На связи с городом

Впрочем, особые условия при покупке — далеко не единственный фактор, привлекающий внимание семейных петербуржцев к ЖК «Поэт». Комплекс расположен весьма удачно: в обжитой части Выборгского района с развитой транспортной системой. От него — всего четыре остановки (или 20 минут пешком) до станции метро «Проспект Просвещения». На соседней улице можно сесть на автобус до станции «Гражданский проспект».

Не будет стоять без дела и семейный автомобиль. От ЖК «Поэт» примерно за 20 минут можно выехать в центр Петербурга — по проспекту Просвещения, а затем по проспекту Энгельса и Большому Сампсониевскому. Другой вариант — двигаться через проспекты Культуры и Тихорецкий. Любители загородных прогулок по выходным оценят близость КАД: дорога до въезда займет около 5 минут. Но можно обойтись и без автопутешествия — просто пройтись до Сосновки или Муринского парка.



Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





В семейном окружении

Быть комфортным домом для нескольких поколений ЖК «Поэт» помогает разнообразие инфраструктуры. Родителям и детям не приходится ждать, когда что-то построят и запустят: в шаговой доступности работают 10 детских садов, гимназия и 7 школ. Через дорогу — взрослая и детская поликлиники.



Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





За покупками тоже не надо далеко ходить. На соседней улице Руднева есть небольшие продуктовые магазины — в том числе круглосуточные. На проспекте Просвещения можно разом запастись на неделю: здесь открыты дискаунтер и гипермаркет, а для полуночников — круглосуточный супермаркет.

С богатым внутренним миром

ЖК «Поэт» — часть современного квартала, возведенного компанией Л1 в прямоугольнике, ограниченном проспектом Просвещения, улицами Руднева, Кустодиева и Поэтическим бульваром. Поэтому кроме собственного благоустроенного пространства с зонами отдыха для взрослых и детей и площадкой для выгула собак его жителям доступна и общая внутренняя инфраструктура. Они могут пользоваться услугами фитнес-центра с двумя бассейнами: он стоит ровно напротив «Поэта». К концу 2023 года планируют ввести в эксплуатацию торгово-развлекательный комплекс площадью более 60 тыс. кв. м, расположенный со стороны проспекта Просвещения в ЖК «Лондон Парк».



ЖК «Поэт», август 2022 ЖК «Поэт», февраль 2023 ЖК «Поэт» ЖК «Поэт» ЖК «Поэт» Поделиться Поделиться





Создатели жилого комплекса на Поэтическом бульваре позаботились не только о благоустройстве и озеленении территории, но и о важных деталях, которые делают жизнь разных поколений комфортнее. Так, входы в парадные со стороны двора расположены на уровне земли, а бордюры в местах пересечения тротуаров с проезжей частью понижены. Это удобно и для родителей с колясками, и для пожилых людей. Предусмотрены парковочные места для велосипедов, в каждом корпусе есть колясочная со входом из подъезда. Для машин предназначены три закрытых паркинга.

ООО «Л1 Строительная Компания №1»

Фото ЖК «Поэт» предоставлены пресс-службой компании ООО «Л1 Строительная Компания №1»

*ЖК «Поэт» — застройщик ООО «ЛП», дом сдан в эксплуатацию. ** «ТРИумф». Предложение действительно до 28.02.2023 года и распространяется на ЖК «Поэт», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ 15, проспект Просвещения, д. 43, литера А. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №78–03–15–2022 от 07.06.2022. Продавец ООО «ЛП». Приобретение прав на квартиры осуществляется путем заключения договора купли-продажи. Количество квартир ограничено. Акция распространяется на трехкомнатные квартиры метражом от 80 до 83 кв.м.

Кредит предоставляет ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на покупку готового жилья, расположенного в г. Санкт-Петербург в рамках программы «Льготный кредит с субсидированием» (постановление Правительства РФ от 23 апреля 2020 года г. №566). Сумма кредита 16 638 814 руб., срок кредита 30 лет. Ставка от 3,0% годовых на весь срок действия кредита действует при условии: заключения договора добровольного страхования жизни, первоначального взноса от 30% от стоимости недвижимости, предоставления субсидии продавцом. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта. Лицензия № 1978 от 06.05.2016.

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