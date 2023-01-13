Ниже пока не будет. Рынок арендного жилья в Петербурге вышел из мертвой петли

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Панические атаки на рынке арендной недвижимости в Петербурге сошли на нет. Квартиру по бросовой цене из разряда «лишь бы сдать» теперь не найти. Более того, эксперты отмечают, что арендные ставки, пусть и робко, уже поползли вверх.



Что было

После отъезда из города обеспеченных топ-менеджеров зарубежных компаний и айтишников-релокантов, цены на жилье рухнули ниже некуда. По данным «Авито Недвижимости», по итогам IV квартала 2022 года объем предложения в Петербурге увеличился на 13,9% в сравнении с III кварталом того же года, при этом спрос на долгосрочную аренду за этот период уменьшился на 24,4%. Средняя ставка найма под конец 2022-го в сегменте «студии» упала даже ниже, чем была годом ранее: 23 тысячи против 26,5 соответственно, в сегменте «четырехкомнатные и более» квартиры и вовсе подешевели в полтора раза.

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Ослаблением спроса не преминули воспользоваться желающие перебраться с городских окраин в центр — выкручивать арендодателям руки и играть на снижение ежемесячной платы стало куда проще.

Что будет



Если пройтись широким бреднем по рынку в целом, в январе арендные ставки не изменились, говорят аналитики.

— По нашим подсчетам, средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге за месяц не изменилась: 28,6 тыс. р. По двухкомнатным квартирам есть небольшой спад: 45,5 тыс. в декабре и 44,7 тыс. в январе (–1,8%). Если рассмотреть варианты, которые были в аренде месяц назад не сданы, по таким объявлениям для 31% лотов ставки снизились, для 2% — выросли и для 67% — не изменились, — отмечает Виктория Кирюхина, эксперт «Циан.Аналитики».



Однако детальный подход демонстрирует несколько иную картину. Все еще робко, но на рынке уже появляются первые вестники выхода из депрессии. Если в середине декабря на Васильевском острове снять «двушку» с ремонтом, приличным метражом и прочими изысками в виде камина можно было за 30 тысяч рублей в месяц, то в начале января дешевле 40 тысяч за квартиру того же класса уже не найти. Ценовое дно осталось позади, и сдавать квартиры за сколько угодно, лишь бы взяли, хотят все меньше арендодателей.



— Незначительное увеличение цены произошло в отдельных сегментах, в центральных районах в большей степени. Процентов может быть 5–7, то есть если сдавалось за 45, то сдано за 50. Глобальных выводов я бы не делал, — осторожно подмечает Юрий Загоровский, вице-президент Ассоциации риелторов Петербурга и ЛО, директор по развитию агентства недвижимости «Невский простор».



Как объясняет Валерий Виноградов, президент группы компаний «Авентин», кроме того, что на рынке арендного жилья прослеживается явная сезонность — вал туристов на «белые ночи» и школьников, поступающих в вузы, в январе ценовую политику переломили новогодние каникулы: арендодателей, играющих в долгосрок, простимулировали владельцы, сдающие жилье посуточно.

— В этом году, по статистике, Петербург занимает второе место по направлениям для отдыха россиян, первое — Москва, третье — Сочи. Поэтому действительно, если мы говорим о рынке краткосрочной аренды, то ставки пошли вверх. Если говорить о долгосрочной аренде, арендодатели, видя тенденцию к росту, пытаются получить по максимуму и незначительно, около 10%, повышают цену. Это «хотелки» арендодателя, — говорит он и добавляет, что потом, в процессе торга, это, как правило, нивелируется.



В снижение объема предложения внесли свою лепту и собственники, которые на каникулы перевели квартиры в сегмент посуточной аренды: однокомнатных квартир и «двушек» стало меньше за месяц на 10%, говорит Виктория Кирюхина, эксперт «Циан.Аналитики».

Чем сердце успокоится

Говорить о том, что на рынке долгосрочной аренды произошли существенные подвижки, эксперты пока не торопятся. Скорее расценивают происходящее как намеки. Но ниже, чем были, цены точно уже не свалятся.



— Падение, какое было в прошлом году, остановилось, — уверен Валерий Виноградов.

По его мнению, арендные ставки пойдут вверх, когда в Петербург вернутся уехавшие. Некоторая их часть уже возвращается, но это не такая масштабная группа, которая станет фактором роста и повлияет на цену.

— Если речь идет о ближайшем месяце, то, возможно, больше ничего особенного пока не будет. Начнет происходить, когда начнут наши «беженцы» возвращаться. Они уже потянулись, и это тоже может оказывать влияние, — считает Юрий Загоровский.



В то же время эксперты дружно прогнозируют новый виток роста цен ближе к маю — к сезону белых ночей, когда еще одна порция сдающихся на долгий срок квартир станет посуточным прибежищем для туристов. А после летнего сезона, который, как ожидается, будет успешным для арендодателей, придет в движение масса абитуриентов и иногородних первокурсников, что также станет как минимум поддержкой ценового графика, а может быть, и фактором роста.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

