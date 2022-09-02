Пора начинать жить богато? В Петербурге рухнули цены на аренду дорогого жилья

Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





После отъезда из города сотен обеспеченных обитателей на рынке аренды дорогой недвижимости приключился кризис. Цены падают ниже некуда.

К концу лета 2022 года владельцы самого дорогого жилья в центре Петербурга окончательно осознали, что размеренная жизнь рантье под ударом. Из города уехали экспаты, топ-менеджеры иностранных компаний, вузы недосчитались тысяч платежеспособных студентов. Особенно вкус утраты стал чувствоваться, когда лето не принесло привычных легких и быстрых денег за счет посуточной сдачи жилья туристам. Посидев несколько месяцев без денег, владельцы дорогих квартир стали умерять аппетиты, чтобы получать уже хоть сколько-то. Цены пошли вниз.



Итогом этого тренда стала парадоксальная ситуация: снимать крупноформатное жилье в Золотом треугольнике зачастую стало дешевле, чем на городских окраинах — где-нибудь в Озерках. Перед сегодняшним арендатором реально стоит дилемма: снять «четырешку» в 90 м2 за 85 тысяч на Просвете или за 79 тысяч — на Малой Садовой, причем 95 м2.

Возможно, это окно возможностей приоткрывается совсем на чуть-чуть, тем интереснее посмотреть, как еще полгода назад совершенно недоступные среднему классу богатые апартаменты в центре и на Петроградской стороне внезапно становятся ему по карману.



«Фонтанка» прогулялась по тихим улицам Петроградской, переполненному Невскому и забитым туристами набережным, чтобы одним глазком заглянуть за тяжелые гардины на окнах двухсотлетних домов-памятников в самых дорогих местах города.

Начнем издалека — Старо-Невский. Это не топонимическое наименование, а народное. На карте города это вполне себе самый обычный Невский проспект. Если вы из провинции, то ваши родственники умрут от зависти, собирая вам в посылку гостинцы по адресу, например, Невский проспект, 107. Не надо объяснять им, что это на углу с Бакунина, а под окном квартиры, которая выходит на честный Невский (а не куда-то во двор-колодец), почти постоянно будет привычная пробка перед площадью Восстания.



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Арендовать в этом доме четырехкомнатную квартиру в 100 м2 стоит 74,5 тысячи рублей. Три полноценных спальни, гостиная, современная кухня, два санузла, теплый пол. Необычно для этих мест — можно с животными и с детьми.



Вообще владельцы даже пяти-шести комнатных квартир зачастую указывают, что не хотели бы видеть детей в числе арендаторов. Не очень понятно, на кого тогда, если не на большие семьи с детьми, могут быть рассчитаны три-четыре спальни. Ведь ни о каких гастарбайтерах речи идти не может. Загадка.



Однако именно наличие большого количества детей может стать непреодолимой преградой на пути сдачи идеальной, чуть ли не самой великолепной во всем центре квартиры на набережной Мойки, 28. Это двухэтажная квартира с отдельным входом с улицы. На первом этаже — гардеробная и прачечная, всё жилье — на втором. Четыре комнаты, два отлично отделанных санузла, большая стильная гостиная и хорошо обставленная немаленькая кухня. 150 м2.



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Для тех, у кого не сработал триггер на адрес, уточним — это прямо напротив Главного штаба. 80 метров от окна квартиры — Певческий мост с панорамой Дворцовой площади и Эрмитажа. Для сравнения: Пушкин жил на Мойке, 12. От Певческого моста — 100 метров. Таким адресом вы можете поражать уже не только тетушку в Арзамасе, но и вообще любого, даже самого коренного петербуржца.



Стоит это удовольствие 90 тысяч рублей в месяц. Цена еще в июне была 130 тысяч, что, кстати, тоже очень скромно. Для сравнения: прямо сейчас вы можете арендовать за 100 тысяч рублей четырехкомнатную квартиру в 119 м2 на Маршала Казакова. Там, кстати, тоже красивый вид — на залив.



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На Мойке есть подвох, конечно, как без него. Машину ставить решительно некуда. Во двор — вообще никак, на улице вот как раз с 1 сентября начала работать платная парковка. Резидентское место вам там не светит, но можно купить обычное — за 180 тысяч в год. Правда, если детей у вас в семье больше двух (а иначе зачем нужны три спальни?), вам положена вообще бесплатная парковка там. Но только на одну машину. Вторую можно ставить, например, в платный паркинг бизнес-центра на Волынской или на ней же — в ДЛТ.



Идем дальше. Малая Садовая. Почти на углу с Невским. Маленькая по местным меркам четырехкомнатная квартира с тремя честными спальнями — 79 тысяч рублей в месяц. Положа руку на сердце, за столько же можно отыскать и упакованную трешку на Большевиков. Если поставить перед собой такую задачу.



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На Малой Садовой всё поскромнее, чем на Мойке, но ради разнообразия, например, есть сауна. Дом, в котором сдается эта квартира, имеет адрес 3/54. То есть в теории родственники могут слать вам посылки на Невский, 54, — на почте поймут.

Не выходя из Золотого треугольника, идем на Миллионную — дом 11, на углу с Аптекарским переулком и великолепным видом с балкона на Марсово поле (а если в другую сторону смотреть, знаете, что там видно?). Эта квартира, конечно, не из простых. так вышло, что в ней де-факто нет прихожей и кухни. Ну, вернее, под ними обеими можно понимать гостиную. А сама кухня там — это маленький уголок. Но зато три остальных комнаты — полноценные спальни, стильно отделанные и готовые к жизни.



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С животными туда нельзя, а с детьми — пожалуйста. Стоит эта радость 75 тысяч в месяц. А знаете, что еще стоит 75 тысяч в месяц? «Двушка» 80 м2 в новом доме в Лыжном переулке. Знаете, где это? Нет? Ну поищите. И давайте порассуждаем о том, что новый дом всегда лучше старого. Конечно, 2020 год против 1790-го. Кто же будет спорить. К тому же в Лыжном переулке вид на Лахтинский разлив, и если перегнуться через перила — на Лахта Центр. Каждому, как говорится, свое.

Но мы не пойдем так далеко, свернем на Малую Конюшенную. В створе которой — вид на Казанский собор. Именно туда выходят окна 130-метровой четырехкомнатной квартиры за 90 тысяч рублей.



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Цена на нее тоже снижена совсем недавно. Три полноценные спальни и гостиная, большая кухня, два санузла. Есть закрытая парковка и консьерж.

Вот тоже хорошая квартира — 130 метров на Караванной. И тоже 90 тысяч в месяц.



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Стоит шагнуть за пределы Золотого треугольника — и цены еще ниже. К примеру, позади Казанского собора, на Казанской, 8–10. В высоком бельэтаже — 120-метровая пятикомнатная квартира. Стоит 75 тысяч. Судя по фото — ранее использовалась для сдачи студентам. Хозяин подчеркивает, что хотел бы продолжить отношения с китайскими гостями.



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Комнаты там маленькие, санузлы вовсе не такие прекрасные, как по ту сторону Невского. Да и к тому же вообще нельзя с животными. Про парковку вы, наверное, и сами догадаетесь.

Самое дешевое, что мы нашли в центре, заглядывая в окна больших квартир, — маленькая «четырешка» в 82 м2. Большая Морская, 13. В соседнем доме — метро «Адмиралтейская». Хотя комнаты совсем небольшие, а общего пространства, как такового, — только 8-метровая кухонька. Квартира за счет непошлого свежего ремонта создает очень приятное впечатление.



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За всё про всё просят 58 тысяч. Рублей. И без комиссии.

Справедливости ради, под конец нашей прогулки стоит отметить, что из Золотого треугольника никуда не делись дорогие-богатые квартиры в стиле ампир. Или как правильнее называть кучу бронзы, позолоченного санфаянса, бархата, ламбрекенов и фарфоровых статуй в полный рост? А, и ангелочки на потолках.



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Стоит признать, некоторые вещи не терпят перемен, в том числе и цены. Снять филиал Эрмитажа за 500 тысяч в месяц вы всё ещё сможете, не беспокойтесь. И за 750 — тоже можно.



Гулял и радовался Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

