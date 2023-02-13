Правозащитники расскажут про феминизм в Средней Азии

В 1924-м декреты советского Туркестанского ЦИК установили ответственность за многоженство и принуждение к браку. Предполагалось, что это будет ударом и по «религиозным пережиткам»: калыму, затворничеству женщины, многоженству, раннему замужеству и так далее. Очень поспособствовало образование: женщины осваивались в науке и производстве. Сейчас, например, в таджикистанском парламенте представительство женщин — около четверти. Но, как отмечают правозащитники, многие до сих пор считают нормой, что женщина должна быть «под присмотром» — отца, брата, мужа, выросшего сына. В Киргизии, в Бишкеке, 8 марта 2020 года на участниц правозащитного «женского марша» напали — для местной милиции нападавшие так и остались «неизвестными». После выставочного проекта «Фемминале» организаторов затравили в соцсетях и на ТВ. А Лейла Зулейха, вошедшая в список Форбс «30 моложе 30», соосновательница инициативы FemAgora, считает, что региону нужен свой собственный феминизм: западные теории не всегда подходят.

