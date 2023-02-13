В «Старой Коломне» расскажут про петербургские тюрьмы. Вход свободный

В библиотеке «Старая Коломна» 14 февраля пройдет презентация книги «Петербургские тюрьмы». Не самая очевидная тема на День влюбленных, зато составит интересный контраст прочим лекциям про сердечки, валентинки и «отношения». Впрочем, тюрьма отлично проверяла на прочность любые отношения, в том числе романтические. Бесплатно, 12+.



Фото: lermontovka-spb.ru/ Поделиться Поделиться





Будете на площади Труда — знайте, что находитесь на месте, рядом с которым была первая петербургская тюрьма. Каторжный острог, или Каторжный двор, появился в 1706 году, был в ведении Адмиралтейства. Удобно: нужны были рабочие руки, так что адмиралтейские заводы использовали труд нескольких сотен каторжников. Трудились они и на других строительных работах — сваи забивали, например. Еду добывали себе сами — подаяние просили.



А на углу Садовой и Большой Подьяческой и сейчас можно видеть комплекс зданий так называемого съезжего дома, как назывались полицейские участки. Конкретно этот описан в романе Достоевского «Преступление и наказание». Другой писатель, Тургенев, мог бы изложить свои личные впечатления о подобных домах: в 1852 году был арестован за нарушение предписания цензуры и пребывал в съезжем доме 2-й Адмиралтейской части. Она находилась на углу нынешних ул. Декабристов и Львиного переулка.



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В книге «Петербургские тюрьмы» известного исследователя Александра Марголиса перечислены едва ли не все места заключения вплоть до последнего (на сегодня), «Новых Крестов» в Колпинском районе. Презентация книги пройдет 14 февраля в библиотеке «Старая Коломна» (пр. Римского-Корсакова, 16 / 2). Представит книгу директор издательства «Серебряный век» Владимир Уржумцев. Начало в 18:00.

Александра Шеромова

