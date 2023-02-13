Дорожный тир. В Ленобласти расстреляли камеры контроля скорости

В Ленобласти ищут вандалов, повредивших дорожные камеры. На минувших выходных неизвестные обстреляли устройства контроля скорости в Ломоносовском и Волосовском районах.
Камеру в Систо-Палкино расстреляли в упор, рассказали 13 февраля в телеграм-канале Dorogi_lo. Пули вошли кучно, повредив камеру так, что она отключилась. На фото можно насчитать более 15 отверстий. В поселке Жилгородок под Волосово стреляли на скорости — попали по касательной, и устройство продолжило работать. Сейчас дорожники отсматривают кадры.
«Если у кого-то попали ребята на видеорегистратор, то просьба прислать. Можно анонимно. Заявления в полицию поданы», — добавляют в сообщении.