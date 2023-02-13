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    Дорожный тир. В Ленобласти расстреляли камеры контроля скорости

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    30 комментариев
    Фото: Dorogi_lo
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    В Ленобласти ищут вандалов, повредивших дорожные камеры. На минувших выходных неизвестные обстреляли устройства контроля скорости в Ломоносовском и Волосовском районах.

    Камеру в Систо-Палкино расстреляли в упор, рассказали 13 февраля в телеграм-канале Dorogi_lo. Пули вошли кучно, повредив камеру так, что она отключилась. На фото можно насчитать более 15 отверстий. В поселке Жилгородок под Волосово стреляли на скорости — попали по касательной, и устройство продолжило работать. Сейчас дорожники отсматривают кадры.

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    «Если у кого-то попали ребята на видеорегистратор, то просьба прислать. Можно анонимно. Заявления в полицию поданы», — добавляют в сообщении.

    Фото: Dorogi_lo

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    Ленинградская областьВандализмКамеры фиксации нарушений ПДД
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    Комментарии 30

    Гость13 Фев 2023 в 13:23
    кормушки свои везде по на тыкали, молодцы пацаны.
    +0−0
    Zdobsi13 Фев 2023 в 12:59
    На грядках часто растущую морковку прореживают. Также и тут видимо, конкуренция. То ли ещё будет.
    +0−0
    Гриб13 Фев 2023 в 12:58
    Стрелкам на заметку, вдруг фонтанку читают о своих подвигах?! Камера в селе Черновское сланцевского района. Там одна коза дозвонилась на горячую линию губернатора ленобласти и камеру повесили на 20 км в час ради торгашей вдоль дороги
    +1−0
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