«Говорил фильмами». Скончался режиссер Вадим Абдрашитов

На 79-м году жизни ушел кинорежиссер Вадим Абдрашитов — об этом 12 февраля сообщил в соцсетях его зять, театральный режиссер Кирилл Вытоптов.

«Большой художник, смелый и решительный человек, глава огромной семьи. Любящий и любимый. Нет сил это осознавать. Царствие Небесное», — написал Вытоптов.

Абдрашитов известен такими картинами, как «Остановите Потапова!», «Слово для защиты», «Поворот», «Охота на лис», «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Армавир», «Пьеса для пассажира», «Время танцора» и другими. 11 из своих картин он снял в сотрудничестве со сценаристом Александром Миндадзе.



Киноведы писали, что режиссера отличает «сдержанный, внутренне напряженный кинематографический язык», его фильмы называли «кинематографом вопросов и сомнений», поскольку их персонажи — «нелинейны» в своем развитии. Насколько бы персонаж, в том числе главный, ни вызывал симпатию и сочувствие. «Ни один постулат не является незыблемым, ничего нельзя принимать на веру, никогда нельзя переставать думать», — говорится о его картинах в статье на сайте «Мосфильма».



Абдрашитов пришел в кинематограф зрелым человеком. Он родился в семье военного, которая много переезжала. Из-за плохого самочувствия сына после болезни отец попросил перевод в Казахстан, к солнцу и теплу. Там Вадим учился в Алма-Атинском техникуме железнодорожного транспорта, после полета Гагарина в космос увлекся физикой, поступил в Московский физико-технический, затем окончил Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева. Отработал по специальности на заводе. Дружбу сохранил с коллегами тех времен на всю жизнь. Во ВГИКе был принят с восторгом: его курсовой фильм «Остановите Потапова!» по сценарию Григория Горина был зачтен как дипломный — так он завершил обучение на год раньше и отправился на Мосфильм.



В конце 1980-х Абдрашитов был секретарем правления Союза кинематографистов СССР, в 1990-х пошел преподавать во ВГИК. Переживал, что новое время хоть и принесло возможность «говорить все» — но не стало проще с тем, чтобы быть услышанным.

«Я не хожу на митинги, — вспоминал он в беседе с «Коммерсантом». — Все, что хотел сказать вслух, говорил фильмами, и, надеюсь, внятно. Когда мои студенты говорят: «Мы идем на митинг», отвечаю им — лучше снимите фильм об этом, будет гораздо больше пользы».

Соболезнования в связи с кончиной коллеги высказал Александр Сокуров.