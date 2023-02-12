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    В Сирии в результате землетрясения погибло 8,5 тысяч человек. Цифры продолжают расти

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    Число погибших в результате землетрясения в Сирии достигло 8,5 тыcяч человек, из них погибли на территории, контролируемой официальным Дамаском, около 4 тысяч человек. Об этом вечером 12 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в регионе Восточного Средиземноморья Рика Бреннана.

    Ранения получили в общей сложности 10 тысяч человек. Представитель ВОЗ отметил, что точные цифры назвать трудно, так как они увеличиваются каждый день.

    Ранее замглавы МЧС РФ Алексей Серко сообщил, что сотрудники российского ведомства завершили спасательную операцию после землетрясения в Сирии.

    При этом в Турции работы по разбору завалов продолжаются, хотя шансы найти выживших все меньше. По последним данным, число погибших в Турции приблизилось к 30 тыс. человек.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции и в Сирии произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — силой 7,7 балла по шкале Рихтера, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. После этого в регионе было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6, и 24 землетрясения — от 5 до 6.

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