В Сирии в результате землетрясения погибло 8,5 тысяч человек. Цифры продолжают расти

Число погибших в результате землетрясения в Сирии достигло 8,5 тыcяч человек, из них погибли на территории, контролируемой официальным Дамаском, около 4 тысяч человек. Об этом вечером 12 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в регионе Восточного Средиземноморья Рика Бреннана.

Ранения получили в общей сложности 10 тысяч человек. Представитель ВОЗ отметил, что точные цифры назвать трудно, так как они увеличиваются каждый день.

Ранее замглавы МЧС РФ Алексей Серко сообщил, что сотрудники российского ведомства завершили спасательную операцию после землетрясения в Сирии.