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    МЧС завершило спасательную операцию в Сирии

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    2 комментария

    Сотрудники МЧС России завершили спасательную операцию после землетрясения в Сирии. При этом они продолжат оказывать гуманитарную помощь в республике. Об этом вечером 12 февраля сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы МЧС РФ Алексей Серко.

    По его словам, в Сирию в ближайшее время будет доставлена дополнительная партия гуманитарной помощи. «По информации из Москвы, готовится ещё несколько бортов для доставки гуманитарной помощи, в частности, сегодня ночью будет ещё один борт из России с необходимой помощью для передачи пострадавшим», — цитирует Серко ТАСС.

    Представитель МЧС также отметил, что сейчас в Сирии развёрнуто 57 пунктов временного пребывания для пострадавших от землетрясения, всем оказывается необходимая помощь.

    При этом в Турции работа российских спасателей по разбору завалов вовсю кипит. «Фонтанка» рассказывала, как пострадавшим в результате землетрясения помогают, в том числе, спасатели из Петербурга.

    Монолог одного из волонтёров из Петербурга, отправившегося в турецкий Хатай на помощь пострадавшим, читайте в нашем материале.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции и в Сирии произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — силой 7,7 балла по шкале Рихтера, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. После этого в регионе было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6, и 24 землетрясения — от 5 до 6.

    По последним данным, число жертв землетрясения на юго-востоке Турции увеличилось до 29 605 человек.

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    Комментарии 2

    alexadmin12 Фев 2023 в 18:44
    По старой привычке, сирийцы 5й день прятались в развалинах от людей в камуфляже...
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!12 Фев 2023 в 18:37
    позорище.
    +0−0
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