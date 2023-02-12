МЧС завершило спасательную операцию в Сирии

Сотрудники МЧС России завершили спасательную операцию после землетрясения в Сирии. При этом они продолжат оказывать гуманитарную помощь в республике. Об этом вечером 12 февраля сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы МЧС РФ Алексей Серко.
По его словам, в Сирию в ближайшее время будет доставлена дополнительная партия гуманитарной помощи. «По информации из Москвы, готовится ещё несколько бортов для доставки гуманитарной помощи, в частности, сегодня ночью будет ещё один борт из России с необходимой помощью для передачи пострадавшим», — цитирует Серко ТАСС.
Представитель МЧС также отметил, что сейчас в Сирии развёрнуто 57 пунктов временного пребывания для пострадавших от землетрясения, всем оказывается необходимая помощь.
При этом в Турции работа российских спасателей по разбору завалов вовсю кипит. «Фонтанка» рассказывала, как пострадавшим в результате землетрясения помогают, в том числе, спасатели из Петербурга.
Монолог одного из волонтёров из Петербурга, отправившегося в турецкий Хатай на помощь пострадавшим, читайте в нашем материале.