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    «Волонтёры работают день и ночь». Россиянин показал, как в Анталье помогают жертвам землетрясения

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    В Анталье палатки для сбора гуманитарной помощи пострадавшим разместили во всех районах города, а многие магазины сделали на предметы первой необходимости скидку в 50%. О том, как в городе организована помощь жертвам землетрясения, «Фонтанке» поздно вечером 10 февраля рассказал и показал россиянин, который сам участвует в волонтёрской работе.

    «В сортировочных центрах волонтёры работают день и ночь. В три смены: утренняя, дневная, ночная. Всё в целом налажено оперативно и грамотно. Волонтёры (и турки, и русские ребята) отправились на место трагедии. На четвёртый день трагедии до сих пор находят выживших, тепловизоры их определяют в заваленных зданиях», — объяснил мужчина по имени Кирилл.

    До сегодняшнего дня собеседник «Фонтанки» работал в волонтёрском центре по сортировке грузов и гуманитарной помощи. В ближайшее время он собирается выехать в один из пострадавших районов: «Вчера наша первая бригада выдвинулась на место, скоро выдвигаемся мы. Оперативная помощь там, конечно, нужна. В первую очередь — медики, спасатели, люди с каким-то опытом или просто подготовленные физически и психологически».

    По последним данным на вечер пятницы, 10 февраля, число погибших из-за землетрясения в Турции достигло 20 213, ещё около 80 тысяч человек считаются ранеными.

    «Фонтанка» показывала, как работают в Турции спасатели из петербургского ПСО «Экстремум». В Петербурге помощь для пострадавших принимает турецкое консульство.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — силой 7,7 балла по шкале Рихтера, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. После этого в регионе было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6 и 24 землетрясения — от 5 до 6.

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    ЗемлетрясениеЗемлетрясение в Турции
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    Комментарии 5

    Басик11 Фев 2023 в 01:08
    "Десять поисково-спасательных бригад были быстро мобилизованы из Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Греции, Нидерландов, Польши, Румынии", - говорится в совместном заявлении комиссаров ЕС Янеза Ленарчича и главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!11 Фев 2023 в 00:34
    так там чё только турки и русские волонтёрят?
    и куда мир катится только...
    +2−1
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