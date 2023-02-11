«Волонтёры работают день и ночь». Россиянин показал, как в Анталье помогают жертвам землетрясения

В Анталье палатки для сбора гуманитарной помощи пострадавшим разместили во всех районах города, а многие магазины сделали на предметы первой необходимости скидку в 50%. О том, как в городе организована помощь жертвам землетрясения, «Фонтанке» поздно вечером 10 февраля рассказал и показал россиянин, который сам участвует в волонтёрской работе.

«В сортировочных центрах волонтёры работают день и ночь. В три смены: утренняя, дневная, ночная. Всё в целом налажено оперативно и грамотно. Волонтёры (и турки, и русские ребята) отправились на место трагедии. На четвёртый день трагедии до сих пор находят выживших, тепловизоры их определяют в заваленных зданиях», — объяснил мужчина по имени Кирилл.

До сегодняшнего дня собеседник «Фонтанки» работал в волонтёрском центре по сортировке грузов и гуманитарной помощи. В ближайшее время он собирается выехать в один из пострадавших районов: «Вчера наша первая бригада выдвинулась на место, скоро выдвигаемся мы. Оперативная помощь там, конечно, нужна. В первую очередь — медики, спасатели, люди с каким-то опытом или просто подготовленные физически и психологически».

По последним данным на вечер пятницы, 10 февраля, число погибших из-за землетрясения в Турции достигло 20 213, ещё около 80 тысяч человек считаются ранеными.

«Фонтанка» показывала, как работают в Турции спасатели из петербургского ПСО «Экстремум». В Петербурге помощь для пострадавших принимает турецкое консульство.