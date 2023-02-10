В Турции из-за землетрясения погибли более 20 тысяч человек. Число раненых превысило 80 тысяч

Число погибших из-за землетрясения в Турции достигло 20 213, еще 80 052 считаются ранеными. Об этом 10 февраля заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает агентство Anadolu.
Министр добавил, что из-под завалов вытащили около 20 тысяч человек. Им оказали медпомощь и вывезли за пределы зоны бедствия на воздушном, наземном и морском транспорте. Всего сообщается о 86 754 эвакуированных. Из-за рубежа прибыли 7 716 спасателей, в зону землетрясения отправили более 12 тысяч единиц техники — экскаваторы, краны, бульдозеры и другие машины. В наиболее пострадавшие районы доставили больше 1,5 миллиона одеял и 170 тысяч палаток. После землетрясений в Турции зафиксировано 1 666 афтершоков.
«Фонтанка» показывала, как работают в Турции спасатели из петербургского ПСО «Экстремум». Под завалами в Хатае 10 февраля нашли тела россиянина, его жены и двоих детей.