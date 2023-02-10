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    В Турции из-за землетрясения погибли более 20 тысяч человек. Число раненых превысило 80 тысяч

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    7 комментариев

    Число погибших из-за землетрясения в Турции достигло 20 213, еще 80 052 считаются ранеными. Об этом 10 февраля заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает агентство Anadolu.

    Министр добавил, что из-под завалов вытащили около 20 тысяч человек. Им оказали медпомощь и вывезли за пределы зоны бедствия на воздушном, наземном и морском транспорте. Всего сообщается о 86 754 эвакуированных. Из-за рубежа прибыли 7 716 спасателей, в зону землетрясения отправили более 12 тысяч единиц техники — экскаваторы, краны, бульдозеры и другие машины. В наиболее пострадавшие районы доставили больше 1,5 миллиона одеял и 170 тысяч палаток. После землетрясений в Турции зафиксировано 1 666 афтершоков.

    «Фонтанка» показывала, как работают в Турции спасатели из петербургского ПСО «Экстремум». Под завалами в Хатае 10 февраля нашли тела россиянина, его жены и двоих детей.

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    Комментарии 7

    Гость10 Фев 2023 в 23:54
    Новая специализация комментаторов Фъ - сейсмологи и спасатели. Военные эксперты, экономисты, вирусологи уже не актуальны.
    +0−0
    26605452510 Фев 2023 в 23:28
    Почему турки не строят сейсмостойкие дома, как японцы?
    +0−0
    Нетот Фонтан10 Фев 2023 в 22:27
    Лучшая эмиграция в истории!
    +0−5
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