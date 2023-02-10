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    «Ребята валятся с ног, живых нет»: как спасатели из Петербурга работают в разрушенной Турции

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    2 комментария

    Спасатели из петербургского ПСО «Экстремум» вторые сутки работают в Адыямане — одном из самых пострадавших во время землетрясения городов на юго-востоке Турции. Время у людей под завалами на исходе, поэтому на пределе трудятся и техника, и люди.

    Работы идут безостановочно. Команда разделилась на несколько групп в зависимости от специализации (кинологи, техническая разведка и группы деблокирования), так получается максимально эффективно. Спасатели проводят активные работы на завалах, осматривают помещения и полости, прорубают лазы, вскрывают двери, ищут живых пострадавших. Рядом с петербуржцами работают спасатели из Тайваня, Пакистана, Армении и других стран. Город разделен на зоны, и в каждой из них работает свой спасательный отряд.

    Как рассказали представители ПСО «Экстремум» 10 февраля на странице «ВКонтакте», они работали весь день и всю ночь, совместно с коллегами-спасателями из Пакистана.

    «Много зданий, сложившихся как сэндвич — пол, а на нем потолок, и так несколько раз, и все это в окружении мелкой фракции. Бывает, вскрываешь, плиту, а под ней другая. И эти работы постоянно идут в окружении местных — работам они не мешают, просто стоят, ждут, и надеются, что собака покажет поисковое поведение, а на экране тепловизора высветится красный силуэт. Так уже обследованы десятки зданий, работы продолжаются», — рассказали спасатели.

    По словам представителей отряда, город разрушен неравномерно. «От чего зависит, сразу и непонятно. Один дом в труху, а в доме рядом — ни трещины. Около завалов всегда много людей. Помогают разбирать, приносят воду, еду. Те, кто там жил, остался жив, выбрался сам — дают спасателям ценную информацию по расположению комнат и количеству жителей», — говорят петербуржцы.

    «Нашими спасателями на данный момент обследовано больше десяти многоэтажных домов, живых, к сожалению, не найдено. От местных поступает много свидетельств, но пока они не подтверждаются. Вместе с нашими ребятами работает переводчик, который позволяет наладить эффективную коммуникацию», — отмечается в сообщении.

    В ПСО «Экстремум» пишут, что спасатели уже «еле стоят на ногах», но «работы интенсифицировались, все очень торопятся». Иногда подводит техника.

    «Сломалась станция ГАСИ (гидравлический аварийно-спасательный инструмент, позволяющий увеличивать силу воздействия в разы и извлекать пострадавших). Но невероятные местные волонтеры в кратчайшие сроки смогли найти мастера, найти запасные свечи и свечной ключ, и все это — перемещаясь в буквальном смысле бегом», — рассказали спасатели.

    Как сообщают местные власти, число погибших от землетрясения уже превысило в Турции и Сирии 21,6 тысячи человек, и завалы продолжают разбирать. В регионе работают около 30 тысяч спасателей, а в целом сотрудников экстренных служб, включая волонтёров, — более 120 тысяч. После двух смертоносных землетрясений, случившихся 6 февраля, в регионе зафиксировано более 1 400 афтершоков.

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    ТурцияЗемлетрясениеСпасателиЗемлетрясение в ТурцииПСО Экстремум
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    Комментарии 2

    Польза санкций10 Фев 2023 в 13:32
    А их детям предоставят льготы при поступлении в вузы?
    +0−0
    Demoniq10 Фев 2023 в 13:29
    слишком поздно выехали... вот и живых нет... надо было лететь в первые часы катастрофы... а не ждать у моря погоды...
    +1−0
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