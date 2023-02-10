«Ребята валятся с ног, живых нет»: как спасатели из Петербурга работают в разрушенной Турции

Спасатели из петербургского ПСО «Экстремум» вторые сутки работают в Адыямане — одном из самых пострадавших во время землетрясения городов на юго-востоке Турции. Время у людей под завалами на исходе, поэтому на пределе трудятся и техника, и люди.

Работы идут безостановочно. Команда разделилась на несколько групп в зависимости от специализации (кинологи, техническая разведка и группы деблокирования), так получается максимально эффективно. Спасатели проводят активные работы на завалах, осматривают помещения и полости, прорубают лазы, вскрывают двери, ищут живых пострадавших. Рядом с петербуржцами работают спасатели из Тайваня, Пакистана, Армении и других стран. Город разделен на зоны, и в каждой из них работает свой спасательный отряд.



Как рассказали представители ПСО «Экстремум» 10 февраля на странице «ВКонтакте», они работали весь день и всю ночь, совместно с коллегами-спасателями из Пакистана.



«Много зданий, сложившихся как сэндвич — пол, а на нем потолок, и так несколько раз, и все это в окружении мелкой фракции. Бывает, вскрываешь, плиту, а под ней другая. И эти работы постоянно идут в окружении местных — работам они не мешают, просто стоят, ждут, и надеются, что собака покажет поисковое поведение, а на экране тепловизора высветится красный силуэт. Так уже обследованы десятки зданий, работы продолжаются», — рассказали спасатели.



По словам представителей отряда, город разрушен неравномерно. «От чего зависит, сразу и непонятно. Один дом в труху, а в доме рядом — ни трещины. Около завалов всегда много людей. Помогают разбирать, приносят воду, еду. Те, кто там жил, остался жив, выбрался сам — дают спасателям ценную информацию по расположению комнат и количеству жителей», — говорят петербуржцы.



«Нашими спасателями на данный момент обследовано больше десяти многоэтажных домов, живых, к сожалению, не найдено. От местных поступает много свидетельств, но пока они не подтверждаются. Вместе с нашими ребятами работает переводчик, который позволяет наладить эффективную коммуникацию», — отмечается в сообщении.

В ПСО «Экстремум» пишут, что спасатели уже «еле стоят на ногах», но «работы интенсифицировались, все очень торопятся». Иногда подводит техника.



«Сломалась станция ГАСИ (гидравлический аварийно-спасательный инструмент, позволяющий увеличивать силу воздействия в разы и извлекать пострадавших). Но невероятные местные волонтеры в кратчайшие сроки смогли найти мастера, найти запасные свечи и свечной ключ, и все это — перемещаясь в буквальном смысле бегом», — рассказали спасатели.

