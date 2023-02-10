Число погибших от землетрясения в Турции превысило в двух странах 21,6 тысячи человек

К 10 февраля, то есть на пятый день поисково-спасательных работ, общее число погибших от землетрясения в Турции в 10 провинциях этой страны выросло до 18 342 человек. Число пострадавших оценивается в 74 242 человека, а количество разрушенных зданий — в 6 444. Официальной информации о числе людей, находящихся под завалами, пока нет. Об этом сообщает турецкий канал NTV. Не менее 3,3 тысячи жизней унесло землетрясение в Сирии. Таким образом общее число жертв превышает 21,6 тысячи человек.
По данным турецкого МВД, среди погибших - 120 полицейских и более 32 сотрудников жандармерии.
В регионе работают около 30 тысяч спасателей, а в целом сотрудников экстренных служб, включая волонтёров - более 120 тысяч. В разборах завалов участвуют и простые люди. В 10 городов, сильнее всех пострадавших от землетрясения, доставлено 137 тысяч 973 палатки и 1 миллион 507 тысяч 494 одеяла. Напомним, в эти дни на Турцию обрушились непогода и снежный шторм.
После двух смертоносных землетрясений, случившихся 6 февраля, в регионе зафиксировано более 1400 афтершоков.
Новость дополняется.