Число погибших от землетрясения в Турции превысило в двух странах 21,6 тысячи человек

К 10 февраля, то есть на пятый день поисково-спасательных работ, общее число погибших от землетрясения в Турции в 10 провинциях этой страны выросло до 18 342 человек. Число пострадавших оценивается в 74 242 человека, а количество разрушенных зданий — в 6 444. Официальной информации о числе людей, находящихся под завалами, пока нет. Об этом сообщает турецкий канал NTV. Не менее 3,3 тысячи жизней унесло землетрясение в Сирии. Таким образом общее число жертв превышает 21,6 тысячи человек.



По данным турецкого МВД, среди погибших - 120 полицейских и более 32 сотрудников жандармерии.

