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    Спасатели из петербургского ПСО «Экстремум» уже в турецком Адыямане. Завтра они приступят к работе

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    Отряд петербургского поисково-спасательного отряда «Экстремум» добрался до турецкого города Адыяман. Об этом «Фонтанке» 8 февраля сообщили в ПСО.

    Спасатели отмечают, что разрушений в городе много. Сейчас они будут разбивать лагерь и распаковывать оборудование, а завтра утром начнут разбирать завалы — искать пострадавших. В составе отряда есть четыре кинологических расчета.

    Фото: ПСО «ЭКСТРЕМУМ»
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    Как писала «Фонтанка», тридцать спасателей привезли с собой порядка двух тонн груза. Снаряжение собирали на личные средства добровольцев и пожертвования, а часть предстоит докупить на месте.

    «Экстремум» присоединится к уже работающим в Турции сотрудникам МЧС России. Как сообщает пресс-служба министерства, в ближайшие часы спецборт доставит в республику еще 50 спасателей отряда «Центроспас» и 11 врачей Минздрава России. Общая численность российских специалистов составит более 150 человек.

    Фото: ПСО «ЭКСТРЕМУМ»

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени — 7,7 балла, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, Грузии, Абхазии и даже в Сочи. Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6 баллов и 24 землетрясения от 5 до 6 баллов.

    Число погибших превысило 9 тысяч человек, почти 53 тысячи — ранены.

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    ТурцияСпасателиЗемлетрясение в ТурцииПСО Экстремум
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