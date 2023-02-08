Спасатели из петербургского ПСО «Экстремум» уже в турецком Адыямане. Завтра они приступят к работе

Отряд петербургского поисково-спасательного отряда «Экстремум» добрался до турецкого города Адыяман. Об этом «Фонтанке» 8 февраля сообщили в ПСО.
Спасатели отмечают, что разрушений в городе много. Сейчас они будут разбивать лагерь и распаковывать оборудование, а завтра утром начнут разбирать завалы — искать пострадавших. В составе отряда есть четыре кинологических расчета.
Как писала «Фонтанка», тридцать спасателей привезли с собой порядка двух тонн груза. Снаряжение собирали на личные средства добровольцев и пожертвования, а часть предстоит докупить на месте.
«Экстремум» присоединится к уже работающим в Турции сотрудникам МЧС России. Как сообщает пресс-служба министерства, в ближайшие часы спецборт доставит в республику еще 50 спасателей отряда «Центроспас» и 11 врачей Минздрава России. Общая численность российских специалистов составит более 150 человек.