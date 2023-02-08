    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -2

    2 м/с, ю-з

    775мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd70.89eur75.91

    В Турцию из Петербурга со спасателями «Экстремум» улетели четыре собаки и две тонны снаряжения

    1134
    1 комментарий

    В петербургском МЧС показали, как группа добровольцев поисково-спасательного отряда готовилась к вылету из Пулково в пострадавшую от землетрясения Турцию. За кадром остались четвероногие спасатели.

    МЧС Петербурга

    Как рассказали «Фонтанке» в ПСО «Экстремум», 8 февраля около тридцати добровольцев прибыли в аэропорт Стамбула, откуда им предстоит ещё один перелёт уже местным рейсом — ближе к месту ЧС.

    В составе группы четыре собаки, с собой спасатели везут порядка двух тонн груза. Это не только оборудование и спецодежда, но и палатки, походная кухня, провизия. Снаряжение собирали на личные средства добровольцев и пожертвования. Часть предстоит докупать на месте.

    Представители «Экстремума» на протяжении многих лет являются добровольными помощниками петербургских спасателей, отметили в МЧС. Объединение работает без поддержки пожарных.

    Среди направлений есть и пожарная команда. Это автономное подразделение в составе пожарно-спасательного гарнизона Петербурга, которое функционирует на базе одной из пожарно-спасательных частей в Невском районе.

    Представители «Экстремума» присоединятся к сотрудникам МЧС России, которые уже работают в зоне землетрясения.

    Число погибших в Турции превысило 8,5 тысячи человек. В стране продолжают фиксировать афтершоки.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени — 7,7 балла, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, Грузии, Абхазии и даже в Сочи. Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6 баллов и 24 землетрясения от 5 до 6 баллов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТурцияЗемлетрясениеСпасатели
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость08 Фев 2023 в 17:16
    Удачи ребятам!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close