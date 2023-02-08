В Турцию из Петербурга со спасателями «Экстремум» улетели четыре собаки и две тонны снаряжения

В петербургском МЧС показали, как группа добровольцев поисково-спасательного отряда готовилась к вылету из Пулково в пострадавшую от землетрясения Турцию. За кадром остались четвероногие спасатели.
МЧС Петербурга
Как рассказали «Фонтанке» в ПСО «Экстремум», 8 февраля около тридцати добровольцев прибыли в аэропорт Стамбула, откуда им предстоит ещё один перелёт уже местным рейсом — ближе к месту ЧС.
В составе группы четыре собаки, с собой спасатели везут порядка двух тонн груза. Это не только оборудование и спецодежда, но и палатки, походная кухня, провизия. Снаряжение собирали на личные средства добровольцев и пожертвования. Часть предстоит докупать на месте.
Представители «Экстремума» на протяжении многих лет являются добровольными помощниками петербургских спасателей, отметили в МЧС. Объединение работает без поддержки пожарных.
Среди направлений есть и пожарная команда. Это автономное подразделение в составе пожарно-спасательного гарнизона Петербурга, которое функционирует на базе одной из пожарно-спасательных частей в Невском районе.
Представители «Экстремума» присоединятся к сотрудникам МЧС России, которые уже работают в зоне землетрясения.
Число погибших в Турции превысило 8,5 тысячи человек. В стране продолжают фиксировать афтершоки.