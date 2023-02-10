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    Мобилизованный, приговоренный к семи годам колонии за драку с полковником, хочет просить у Путина помилования

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    33 комментария

    После ужесточения наказания за удар в грудь полковнику осужденный Александр Лешков поинтересовался, как он может обратиться к президенту за помилованием. Он извинился за несдержанность много раз.

    О реакции осуждённого на решение суда апелляционной инстанции пишет «Коммерсантъ». 10 февраля Лешкову заменили срок с 5,5 года на 7 лет колонии. Его судили по статье о причинении вреда военному начальству. Лешков ткнул полковника в грудь и выдохнул ему в лицо сигаретный дым после беседы на повышенных тонах. Бывший хоккеист возмутился тем, как проводят сборы перед отправкой на фронт, и тем, в каком состоянии обмундирование.

    Прокуратура сочла приговор слишком мягким, защита, напротив, настаивала на условном сроке. Лешков положительно характеризуется, у него двое маленьких детей и жена с серьезным заболеванием. Тем не менее суд встал на сторону обвинения.

    На заседании Лешков много раз извинился перед потерпевшим, в том числе когда суд удалился в совещательную комнату. Он рассказал, что у него произошел эмоциональный срыв.

    После оглашения решения осужденный спросил адвокатов о том, как проходит процедура помилования и в какой форме он должен отправить президенту прошение.

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    Комментарии 33

    mwr10 Фев 2023 в 20:39
    если бы убил, навероное, меньше дали
    +0−0
    27473487010 Фев 2023 в 20:22
    Надо было Пригожину писать , амнистируют добровольца через штрафбат ....
    +0−0
    Random_spb10 Фев 2023 в 20:02
    Молодец Лешков! Каждое слово из ролика по делу. За оплеуху 7 лет, серьёзно? Да это на штраф по хулиганке едва тянет!
    +1−0
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