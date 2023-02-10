Мобилизованный, приговоренный к семи годам колонии за драку с полковником, хочет просить у Путина помилования

После ужесточения наказания за удар в грудь полковнику осужденный Александр Лешков поинтересовался, как он может обратиться к президенту за помилованием. Он извинился за несдержанность много раз.
О реакции осуждённого на решение суда апелляционной инстанции пишет «Коммерсантъ». 10 февраля Лешкову заменили срок с 5,5 года на 7 лет колонии. Его судили по статье о причинении вреда военному начальству. Лешков ткнул полковника в грудь и выдохнул ему в лицо сигаретный дым после беседы на повышенных тонах. Бывший хоккеист возмутился тем, как проводят сборы перед отправкой на фронт, и тем, в каком состоянии обмундирование.
Прокуратура сочла приговор слишком мягким, защита, напротив, настаивала на условном сроке. Лешков положительно характеризуется, у него двое маленьких детей и жена с серьезным заболеванием. Тем не менее суд встал на сторону обвинения.
На заседании Лешков много раз извинился перед потерпевшим, в том числе когда суд удалился в совещательную комнату. Он рассказал, что у него произошел эмоциональный срыв.
После оглашения решения осужденный спросил адвокатов о том, как проходит процедура помилования и в какой форме он должен отправить президенту прошение.