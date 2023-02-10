Мобилизованный, приговоренный к семи годам колонии за драку с полковником, хочет просить у Путина помилования

После ужесточения наказания за удар в грудь полковнику осужденный Александр Лешков поинтересовался, как он может обратиться к президенту за помилованием. Он извинился за несдержанность много раз.

О реакции осуждённого на решение суда апелляционной инстанции пишет «Коммерсантъ». 10 февраля Лешкову заменили срок с 5,5 года на 7 лет колонии. Его судили по статье о причинении вреда военному начальству. Лешков ткнул полковника в грудь и выдохнул ему в лицо сигаретный дым после беседы на повышенных тонах. Бывший хоккеист возмутился тем, как проводят сборы перед отправкой на фронт, и тем, в каком состоянии обмундирование.