Водитель, пьяным сбивший велосипедиста на Английской набережной, получил условный срок

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который устроил пьяное ДТП в Адмиралтейском районе города в декабре 2020 года. Под колесами его автомобиля серьезно пострадал велосипедист.



ДТП случилось 9 декабря 2020 года около 17:25 у дома 68 по Английской набережной, сообщает 10 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль припаркованного на набережной ВАЗ-2107, принадлежащего другому человеку, и начал движение со скоростью 10–15 км/ч. Затем он стал перестраиваться в крайний правый ряд, не пропустив ехавшего справа от него прямо велосипедиста, и сбил его, после чего скрылся, не сообщив о случившемся ни в полицию, ни в скорую. Велосипедист в результате ДТП получил тяжелые травмы.