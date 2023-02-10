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    Водитель, пьяным сбивший велосипедиста на Английской набережной, получил условный срок

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    11 комментариев

    Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который устроил пьяное ДТП в Адмиралтейском районе города в декабре 2020 года. Под колесами его автомобиля серьезно пострадал велосипедист.

    ДТП случилось 9 декабря 2020 года около 17:25 у дома 68 по Английской набережной, сообщает 10 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль припаркованного на набережной ВАЗ-2107, принадлежащего другому человеку, и начал движение со скоростью 10–15 км/ч. Затем он стал перестраиваться в крайний правый ряд, не пропустив ехавшего справа от него прямо велосипедиста, и сбил его, после чего скрылся, не сообщив о случившемся ни в полицию, ни в скорую. Велосипедист в результате ДТП получил тяжелые травмы.

    Суд признал автомобилиста виновным по пп. а, б ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженное с оставлением места ДТП) и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2 года.

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    ДТПДТП с велосипедистомПетербургСуд
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    Комментарии 11

    своих не бросаем10 Фев 2023 в 19:02
    пожелаем, чтобы следующим под колёсами оказался судья или его родные.
    +2−0
    ***_12310 Фев 2023 в 19:01
    Ну, он же не лайкал чего не надо.
    +2−0
    Гость10 Фев 2023 в 18:59
    Правильно ли понимаю, что бедняга велосипедист ехал по дороге , по ПДД? Ну, за это и положен условный срок. Да как он посмел? На тротуар, старух давить!!!
    +0−0
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