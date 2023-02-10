Президентскую авиацию в Турции привлекли для транспортировки пострадавших от землетрясений

К 10 февраля число погибших в Турции выросло до 18 342 человек. Учитывая как минимум 3,3 тысячи смертей в Сирии, общее число жертв превышает 21,6 тысячи человек. При этом спасатели продолжают находить под завалами живых людей: за минувшие сутки так спасли более 120 человек.



В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. После этого в регионе было зафиксировано более 1 400 афтершоков.



Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.