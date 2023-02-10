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    Президентскую авиацию в Турции привлекли для транспортировки пострадавших от землетрясений

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    8 комментариев

    Самолеты администрации президента Турции были мобилизованы для помощи пострадавшим от землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба администрации турецкого лидера 10 февраля. Из Анкары в районы бедствия доставляют спасателей, гуманитарную помощь, шахтеров, врачей и других специалистов. Обратно в столицу на борту летят дети и взрослые, получившие травмы.

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    На сегодняшний день самолеты президента перевезли в Анкару 126 раненых, 16 из которых младенцы. На борт берут людей с тяжелыми ранениями, пожилых онкопациентов, новорожденных и их сопровождающих.

    Шансы найти живых людей под завалами уменьшаются с каждым днем. В пятницу в турецком городе Хатай нашли второго ребенка россиянки Ирины. Вся семья из четырех человек погибла.

    К 10 февраля число погибших в Турции выросло до 18 342 человек. Учитывая как минимум 3,3 тысячи смертей в Сирии, общее число жертв превышает 21,6 тысячи человек. При этом спасатели продолжают находить под завалами живых людей: за минувшие сутки так спасли более 120 человек.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. После этого в регионе было зафиксировано более 1 400 афтершоков.

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    ЗемлетрясениеЭвакуацияЗемлетрясение в ТурцииПогибшие при землетрясении
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    Комментарии 8

    Гость10 Фев 2023 в 16:29
    Я помню Бориса Ельцина, который, чтобы спасти Россию от нехватки одноразовых шприцов, закупил в США 3 большие коробки и, как багаж, повез их самолетом в Москву. Вот это благородство, вот это поступок!!! Не то, что нынешние Макрон и Шольц.
    +0−0
    Заливщик голосовых планок10 Фев 2023 в 16:14
    Чёт даже зауважал Таиповича за эту тему.
    +1−0
    Demoniq10 Фев 2023 в 16:12
    чё-та я не припомню, чтобы на кремлёвских самолётах кого-то перевозили.... вот они - двойные стандарты...
    +8−0
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