Президентскую авиацию в Турции привлекли для транспортировки пострадавших от землетрясений

Самолеты администрации президента Турции были мобилизованы для помощи пострадавшим от землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба администрации турецкого лидера 10 февраля. Из Анкары в районы бедствия доставляют спасателей, гуманитарную помощь, шахтеров, врачей и других специалистов. Обратно в столицу на борту летят дети и взрослые, получившие травмы.
На сегодняшний день самолеты президента перевезли в Анкару 126 раненых, 16 из которых младенцы. На борт берут людей с тяжелыми ранениями, пожилых онкопациентов, новорожденных и их сопровождающих.
Шансы найти живых людей под завалами уменьшаются с каждым днем. В пятницу в турецком городе Хатай нашли второго ребенка россиянки Ирины. Вся семья из четырех человек погибла.