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    Легковая улетела в отбойник на КАД. Есть пострадавший

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    2 комментария

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Серьезная авария затруднила движение на юге кольцевой автодороги Петербурга днем 10 февраля. На месте понадобилась помощь медиков.

    Около 12:50 на 73-м километре внутреннего кольца КАД, неподалеку от развязки с Дачным проспектом, легковой автомобиль врезался в барьерное ограждение, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате ДТП пострадал один человек.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Из-за аварии на внутреннем кольце были заняты третья и четвертая полосы. По данным «Яндекс.Пробок», движение в районе места ДТП все еще затруднено, пробка тянется около 1 километра.

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 2

    Guddd-Head10 Фев 2023 в 14:40
    Пассажир сделал ветровое стекло лобовым?)
    +1−0
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