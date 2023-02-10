Легковая улетела в отбойник на КАД. Есть пострадавший

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Серьезная авария затруднила движение на юге кольцевой автодороги Петербурга днем 10 февраля. На месте понадобилась помощь медиков.
Около 12:50 на 73-м километре внутреннего кольца КАД, неподалеку от развязки с Дачным проспектом, легковой автомобиль врезался в барьерное ограждение, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате ДТП пострадал один человек.
Из-за аварии на внутреннем кольце были заняты третья и четвертая полосы. По данным «Яндекс.Пробок», движение в районе места ДТП все еще затруднено, пробка тянется около 1 километра.