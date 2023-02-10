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    Новак: Мы добровольно сократим добычу нефти

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    37 комментариев

    Россия в марте, как планируется, добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Об этом заявил 10 февраля вице-премьер РФ Александр Новак.

    По его словам, сейчас страна реализует всю производимую нефть. Принято решение, что её не будут продавать тем, кто «придерживается принципов ценового потолка», поскольку этот механизм «при реализации российской нефти и нефтепродуктов является вмешательством в рыночные отношения». Слова Новака приводит телеграм-канал правительства страны.

    «В качестве одного из шагов по нивелированию угрозы мировому нефтяному рынку в России введен запрет напрямую или косвенно применять в договорах на поставку нефти отсылки к любым нелегитимным рестрикциям», — сказал вице-премьер.

    27 декабря 2022 года президент Путин подписал указ, согласно которому российская нефть не может быть продана с учетом потолка цен, предусмотренного в контрактах. Исключения возможны только на основании специального решения президента. В конце января правительство РФ опубликовало разъяснения к указу президента об ответных мерах на потолок цен на нефть.



    5 декабря в Евросоюзе начал действовать потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Подробности расписал официальный журнал ЕС. В Кремле заявили, что не признают потолок.

    Пока ограничение коснется сырой нефти, с 5 февраля заработает потолок и для нефтепродуктов. Этот показатель будет пересматриваться в дальнейшем регулярно. В документе Евросоюза говорится, что цена должна быть минимум на 5 % ниже рыночной.

    Кроме того, 19 декабря страны ЕС согласовали введение ценового потолка на газ на уровне € 180 за МВт·ч. Механизм будет применяться с 15 февраля 2023 года.

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    ЛАЙК4
    СМЕХ33
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 37

    pride10 Фев 2023 в 13:07
    Новых клоунов подвезли. Следущая новость будет: "Мы добровольно сократиливыращивание пшеницы, картошки, брюквы и т.д."
    +7−1
    VKuser35393880710 Фев 2023 в 13:03
    И повысим цены на ГСм, чтобы компенсировать потери бюджета))
    +8−1
    27419388910 Фев 2023 в 13:00
    Добровольно - принудительно).
    +6−1
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