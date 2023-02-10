Новак: Мы добровольно сократим добычу нефти

Россия в марте, как планируется, добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Об этом заявил 10 февраля вице-премьер РФ Александр Новак.



По его словам, сейчас страна реализует всю производимую нефть. Принято решение, что её не будут продавать тем, кто «придерживается принципов ценового потолка», поскольку этот механизм «при реализации российской нефти и нефтепродуктов является вмешательством в рыночные отношения». Слова Новака приводит телеграм-канал правительства страны.



«В качестве одного из шагов по нивелированию угрозы мировому нефтяному рынку в России введен запрет напрямую или косвенно применять в договорах на поставку нефти отсылки к любым нелегитимным рестрикциям», — сказал вице-премьер.

