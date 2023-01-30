Кабмин разъяснил порядок исполнения указа Путина об ответе на потолок цен на нефть

Правительство России опубликовало разъяснения к указу президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть. Соответствующее постановление было обнародовано 30 января на интернет-портале правовой информации.

Так, до 1 марта министерство энергетики и министерство финансов страны должны будут утвердить порядок мониторинга цен на нефть, которая поставляется на экспорт.

Кроме того, кабмин поручил экспортёрам нефти и нефтепродуктов РФ мониторить неприменение потолка цен до конечного покупателя.

Напомним, 27 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российская нефть не может быть продана с учётом потолка цен, предусмотренного в контрактах. Исключения могут быть возможны на основании специального решения президента.