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    Кабмин разъяснил порядок исполнения указа Путина об ответе на потолок цен на нефть

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    Правительство России опубликовало разъяснения к указу президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть. Соответствующее постановление было обнародовано 30 января на интернет-портале правовой информации.

    Так, до 1 марта министерство энергетики и министерство финансов страны должны будут утвердить порядок мониторинга цен на нефть, которая поставляется на экспорт.

    Кроме того, кабмин поручил экспортёрам нефти и нефтепродуктов РФ мониторить неприменение потолка цен до конечного покупателя.

    Напомним, 27 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российская нефть не может быть продана с учётом потолка цен, предусмотренного в контрактах. Исключения могут быть возможны на основании специального решения президента.

    5 декабря в Евросоюзе начал действовать потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Подробности расписал официальный журнал ЕС. В Кремле заявили, что не признают потолок.

    Пока ограничение коснется сырой нефти, с 5 февраля заработает потолок и для нефтепродуктов. Этот показатель будет пересматриваться в дальнейшем регулярно. В документе Евросоюза говорится, что цена должна быть минимум на 5 % ниже рыночной.

    Кроме того, 19 декабря страны ЕС согласовали введение ценового потолка на газ на уровне € 180 за МВт·ч. Механизм будет применяться с 15 февраля 2023 года.

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