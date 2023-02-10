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    Петербуржец доехал на краденом «Форде» лишь до забора, но бросать не стал и вызвал эвакуатор

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    1 комментарий

    В Красногвардейском районе Петербурга вынесли приговор мужчине, которому желание угнать чужой автомобиль не перебило даже ДТП. Теперь его ждет колония строгого режима.

    Суд установил, что 6 августа 2022 года подсудимый тайно взял ключи от принадлежащего потерпевшей автомобиля Ford, припаркованного у первой парадной 3-го корпуса дома 32 по улице Коммуны, сел за руль, завел машину и начал движение, сообщает 10 февраля пресс-служба прокуратуры Петербурга. Вскоре, однако, мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение. После этого он отогнал «Форд» к дому 36 по улице Коммуны на эвакуаторе. Ущерб владелице автомобиля составил 286 тысяч рублей.

    Суд признал мужчину виновным в угоне по ч. 1 ст. 166 УК РФ и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением водительских прав на 2 года 2 месяца. Приговор в законную силу пока не вступил.

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    Комментарии 1

    Басик10 Фев 2023 в 13:01
    А вот если бы просто задавил(убил) пару человек на СВОЕМ авто наказание было бы куда как менее строгим. Выходит жизнь стоит меньше чем побитое железо.
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