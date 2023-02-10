Обгоревшее тело женщины нашли у пруда в Петербурге

Экспертам предстоит установить причину смерти женщины, тело которой обнаружили у Красного пруда в Петродворцовом районе Петербурга. А следствие должно выяснить, что привело её к гибели.



Тело погибшей заметил накануне около половины десятого утра шедший по парку местный житель, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 февраля.



Следственно-оперативная группа нашла на пешеходной дорожке у Красного пруда тело женщины на вид лет пятидесяти с обожжёнными частями тела. Её личность сейчас устанавливается.