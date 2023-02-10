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    Ложбина с атмосферным фронтом делает погоду в Петербурге. Минус 1 ощущается как минус 10

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Погода в Петербурге — и не зима, и не весна. Выходить из дома сегодня не очень приятно, дискомфорт усиливает сильный ветер.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 февраля будет облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 3, днем составит –1...+1 градус.

    «Сегодня на погоду в Северной столице окажет влияние ложбина с атмосферным фронтом, смещающаяся с запада на восток. В такой ситуации небо будут закрывать плотные облака, пройдёт снег, днём местами переходящий в мокрый снег, возможны слабые метели, на дорогах и тротуарах гололедица», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, ветер будет достигать 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с, а на побережье до 25 м/с. Атмосферное давление будет активно падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы. Во второй половине дня оно начнёт повышаться.

    По данным «Яндекс.Погоды», в такой ситуации сегодняшний минус 1 градус будет ощущаться как минус 10 при высокой влажности воздуха — 86 %.

    В субботу постепенно стихнет ветер, температура опустится ниже нуля, возможен небольшой снег. В ночь на воскресенье синоптики обещают уже минус 7–9 градусов, местами до минус 12. И снова будет сильный ветер.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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