Илон Маск дал прогноз по появлению человека на Марсе

На Марс люди могут высадиться в течение 10 лет. Такое мнение выразил основатель SpaceX Илон Маск в своих соцсетях.

«Стоит признать, что я оптимист <…>, но полагаю, что через 5 лет это [высадка людей на Марсе] возможно, а через 10 лет — весьма вероятно», — написал он.

Компания Маска SpaceX разрабатывает корабль многоразового использования для полетов на Марс Starship — он рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля проходили испытания пока только в пределах земной атмосферы, и из них лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата.