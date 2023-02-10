    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    4 м/с, южн

    755мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd72.89eur78.32

    Илон Маск дал прогноз по появлению человека на Марсе

    2457
    4 комментария

    На Марс люди могут высадиться в течение 10 лет. Такое мнение выразил основатель SpaceX Илон Маск в своих соцсетях.

    «Стоит признать, что я оптимист <…>, но полагаю, что через 5 лет это [высадка людей на Марсе] возможно, а через 10 лет — весьма вероятно», — написал он.

    Компания Маска SpaceX разрабатывает корабль многоразового использования для полетов на Марс Starship — он рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля проходили испытания пока только в пределах земной атмосферы, и из них лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Илон МаскМарсSpaceX
    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close